كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بالخطوات النتيجة مذهلة

طريقة لفرد الشعر المجعد بالكيراتين، تعتبر هذه أفضل طريقة لفرد الشعر بسهولة وخاصةً الشعر المجعد، كما أنها هذه الطريقة تكون طويلة الأمد ويظل مفعولها لفترة طويلة، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب عليكِ معرفتها أولًا حتى يظل الكيراتين لفترة أطول، سوف نتحدث عن الطريقة المثالية لاستخدامه وأيضًا سنوضح بعض هذه الإرشادات.

طريقة لفرد الشعر المجعد بالكيراتين

هناك عدة طرق لاستخدام الكيراتين وسوف نتحدث عن أفضلها، كما سنذكر بعض الإرشادات المهمة التي يجب اتباعها عند استخدام الكيراتين على الشعر المجعد، ومنها:

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء؛ وذلك لإزالة الأوساخ والشوائب التي التصقت به والمواد الكيميائية الموجودة؛ على سبيل المثال: منتجات الغبار والتصفيف، من الأفضل تكرار عملية الغسيل مرتين لضمان نظافة شعرك تمامًا. جففي الشعر تمامًا على درجة حرارة متوسطة ما لم ينص على خلاف ذلك في إرشادات المنتج المستخدمة؛ على سبيل المثال: يتطلب الكيراتين البرازيلي 85٪ إلى 90٪ شعر مبلل. قسّمي الشعر إلى خيوط رفيعة وضعي محلول الكيراتين على كل خصلة من الجذور إلى الأطراف، مع التأكد من وصول الكيراتين إلى جميع أجزاء الخصلة دون الإفراط في تشبع المحلول. كرري الخطوة السابقة لجميع المجموعات بنفس الطريقة. وبعد ذلك اتركِ الكيراتين على شعرك لمدة 30 دقيقة أو كما هو موضح في إرشادات الكيراتين المستخدم وقومي بتغطية الشعر بغطاء مخصص لذلك أو كيس بلاستيكي (إن أمكن). جففي الشعر باستخدام الإعداد الساخن أو البارد لمجفف الشعر، الإعداد محدد بالتعليمات التي تأتي مع الكيراتين. نظرًا لضبط حرارة جيد، مرري المكواة (على شكل مكواة مسطحة) على كل شعرة من الجذور إلى الأطراف؛ وذلك لمنع حروق شعرك، ويجب عليكِ أن تجنبي حروق فروة رأسك. قد يبدو الشعر باهتًا بعد استخدام الكيراتين، لكنه يختفي بعد أسبوع والنتيجة النهائية مذهلة.

أهم ما يجب مراعاته بعد تطبيق الكيراتين

بعد وضع الكيراتين على شعرك، يجب اتباع بعض النصائح وذكرها: