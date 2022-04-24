انت الان تتابع خبر متحور جديد أكثر تفشيا من أوميكرون وتحذيرات مشددة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - منذ ان تم اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا (XE) في بريطانيا في يناير الماضي، ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1179 إصابة حتى الآن، ورغم أن الرقم يبدو صغيرا نسبيا حتى الآن، إلا أن مسؤولي الصحة في بريطانيا حذروا من أن المتحور الجديد من كورونا أكثر قابلية للانتشار مقارنة بغيره من المتحورات، بحسب "إندبندنت" البريطانية".

ومتحور (XE)، خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، وخليط من متحورات أخرى، ولذلك يسمى بـ"المتحور المؤتلف"، وتظهر التقديرات الأولية أن معدل نمو الإصابة بهذا المتحور أكبر 10 بالمئة مقارنة بالمتحور (بي إيه.2)، لكن هذه النتيجة تحتاج تأكيدا إضافيا، بحسب ما أشارت منظمة الصحة العالمية.

وينتمي المتحور (XE) إلى مجموعة "أوميكرون"، لكنه يختلف عنها في بعض الجوانب مثل القابلية للانتقال، وتستطيع لقاحات كورونا مكافحة "أوميكرون"، لكنهم حثوا على أخذ الجرعة التعزيزية، وتقول وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن المتحور ينتشر بنسبة تصل إلى 12.6 بالمئة أكثر من المتحور (بي إيه.2) الحالية.

ويقول رئيس جمعية طبية بريطانية، آلان ستاوت، "ان الإشارات الأولية تظهر أن المتحور الجديد سيكون أكثر قابلية للتفشي، لذلك من المحتمل أن يصبح المتحور المهيمن".

وتتشابه أعراض المتحور الجديد مع أعراض المتحورات السابقة مثل التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والإعياء، واكد الخبراء أن المتحور الجديد لا يثير أي قلق، خاصة أن هذا النوع من المتحورات يظهر ويختفي من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.