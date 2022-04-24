النشا وماء الورد السحري: لن تتوقعي نتائجه في تبييض البشرة قنبلة تفتيح فورية2022

نقدم لكم النشا وماء الورد السحري ، الذي يعد من افضل أنواع الكريمات التي تعمل علي تبييض وتفتيح البشرة فوري من اول استعمال للماسك دون أي أضرار جانبية بالبشرة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من مكونات طبيعية دون استخدام مواد ضارة بالبشرة، ويعمل هذا المكون السحري علي إعطاء البشرة حيوية وتفتيح معجزة, حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الأوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله والان سوف نتعرف الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا وماء الورد السحري لتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل النشا وماء الورد السحري لتبييض البشرة في تفتيح وتبييض لبشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الماسك الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

معلقتين من النشا .

معلقة من الزبادي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن افضل طريقة لتحضير الماسك بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي اقوي تفتيح رباني وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار أناء عميق ونضع بداخلة النشا والحليب البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نسكب عليهم الزبادي وماء الورد ونخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط اختياري مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن عل طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية ونتائج مبهرة لن تتخيليها وهي كما يلي:-