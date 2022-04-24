نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة للشيف فاطمة أبو حاتي في البيت في المقال التالي

البسبوسة هي من الحلوى الشرقية المتميزة، والتي يتميز وجودها بالأخص خلال شهر رمضان، فهي تنفرد بمذاقها الشهي والذي يجذب الكثير من المحبين لها بأكلها باستمرار، وفي خلال هذا الشهر الكريم يتم تداول الأخبار عن كيفية صنع الحلوى الشرقية وعملها بأفضل الطرق، فمن طرق البحث عن الحلوى يتم البحث أيضا عن حلوى البسبوسة، وهو ما سوف نقدمه لكم وهو طريقة البسبوسة من الشيف فاطمة أبو حاتي، فهي تتميز بطريقتها الخاصة في صنع البسبوسة و تعمل على نجاح مقاديرها بشكل جيد، وصنعها في المنزل بشكل خيالي ويفوق المحلات. مقادير عمل البسبوسة كيلو من الدقيق الفاخر.

كوب كامل من السكر.

ثمانية معالق كبيرة جوز الهند.

أربعة معالق كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب زبدة سائلة مع زيت دافئ.

2 كوب من اللبن الدافئ.

أربعة معالق عسل نحل.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل الشربات 4 أكواب من الماء.

4 أكواب من السكر.

2 ملعقة كبيرة سمنة سائلة. خطوات تحضير البسبوسة بوضع جميع المكونات الجافة معاً بإناء اولاً وهم، الدقيق والسكر واللبن البودرة والملح وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا، ونقوم بخليهم مع بعضهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الزبدة والزيت على خليط الدقيق، وتقليبهم جيدا حتى يمتزج ويصل الزيت إلى جميع جوانب الدقيق.

ونقوم بوضع عسل النحل والذي يمكن استبداله بالشربات إلى الحليب وتذويبه، ثم نقوم بإضافته للخليط السابق وتقليبه معه بشكل جيد حتى يختلطوا معا.

نقوم بجلب صينية ومسحها جيدا بالزبدة، ثم نقوم بفرد العجين بالتساوي داخل الصينية.

من الممكن عملها سادة، أو نقوم بوضع بعض المكسرات المتوفرة لديك لتزيينها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة، ووضعها بداخله، حين ذلك نقوم بعمل الشربات ووضعه على النار.

نقوم بتذويب كوب من السكر مع ملعقتين فقط من الماء ونقلبهم حتى يتكرمل السكر، ثم نضيف له كوبين من الماء وإضافة كوب من السكر المتبقي.

عندما تتلون الصينية باللون الذهبي نقوم بإخراجها، ونسقيها وهى ساخنة من الشربات المكرمل الساخن.

ثم نقوم بوضعها داخل الفرن بعد إغلاقه، ثم نقوم بإخراجها وتركها لتهدأ قليلا، ثم نقدمها في أطباق التقديم، بالهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة للشيف فاطمة أبو حاتي في البيت - ثقفني

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