طريقة عمل بسكويت البرتقال الهش الخفيف بنكهة البرتقال اللذيذة بطعم ومذاق شهي

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طريقة عمل بسكويت البرتقال، يعتبر البسكويت من المخبوزات المميزة عند الكبار والصغار والتي يمكن استخدامه فتحضير اكثر من نوع من الحلويات، وتفضل دائما الأمهات تحضير البسكويت ووجوده فالمنزل حيث انه يقدم مع الحليب للأطفال في الصباح كوجبة خفيفة، ويقدم أيضا مع الشاي أو العصائر للضيوف، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت البرتقال بأسهل طريقة واقل تكلفه.
يعتبر البسكويت من الحلويات التي تقدم كوجبة خفيفة في الصباح قبل الخروج من المنزل، ويعتمد عليه الأمهات كوجبة سناك مفيدة للأطفال حتى الانتهاء من وجبة الغداء الرئيسية، يمكن تحضير البسكويت بأكثر من طعم مختلف وبطرق سهله وسريعه، مما يجعل الأمهات يفضلون تحضيره في المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال.
طريقة عمل بسكويت البرتقال
المكونات
- ١كيلو من الدقيق الأبيض.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.
- ٤بيضات.
- ١كوب من عصير البرتقال.
- ٢كوب من السكر.
- ٢كوب من الزبدة السائلة.
الطريقة
- في وعاء العجان الكهربائي نضع الزبدة مع السكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على القوام الكريمي.
- نضف اليهم البيض واحدة تلو الاخرى مع الاستمرار في الخفق.
- نضع عصير البرتقال مع الخليط الكريمي ونقلبهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- في وعاء عميق ننخل الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح.
- نضف الخليط الكريمي إلى الدقيق ونعجن بشكل جيد حتى يتجانسوا.
- نترك العجينة ترتاح قليلا ثم نقوم بتحضير صاج الفرن وندهنه بقليل من الزيت.
- نقوم بتشكيل البسكويت على حسب الشكل المطلوب بواسطة القوالب أو ماكينة البسكويت.
- نرص البسكويت في الصاج وندخله في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠دقيقه تقريبا حتى نحصل على اللون الذهبي.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد حتى لا ينكسر عند نقلة في الحافظه.
- نقوم بنقل البسكويت في الحافظة ونقوم بتغطيته حتى لا ينشف.
طريقة عمل قالب كيك البسكويت بالشيكولاته
المكونات
- كمية مناسبة من البسكويت.
- كوب من الشيكولاته السائلة.
- ٢معلقة كبيرة من جوز الهند.
- ٢معلقة كبيرة من الزبدة السائله.
الطريقة
- في وعاء عميق نقوم بتكسير البسكويت ونضف إليه الزبدة ونقلبه جيدا.
- نضع الشيكولاته السائلة وجوز الهند مع البسكويت ونقلب المكونات جيدا.
- نحضر قالب الكيك ونضع بداخله ورق الاستريتش البلاستيك.
- نفرغ البسكويت بالشيكولاته في القالب ونغلف بالبلاستيك ونضغط عليه جيدا.
- ندخل قالب البسكويت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ساعات.
- نخرج القالب من الثلاجة ويقلب على سرفيس التقديم.
- نقوم برفع البلاستيك من على البسكويت ونقطعه بواسطة سكينة حامية جدا حتى لا يتفتت عند التقطيع.
- يرص ويزين بالكريم شانتيه أو المكسرات المجروشة.
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