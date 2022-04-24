إليك سيدتي طريقة تجهيز كحك العيد في المنزل بمنتهى السهولة واستعدي للعيد بأطعم كحك موسمي شهي

طريقة تجهيز كحك العيد، يبدأ الجميع الآن يتجهز حتى يصنع كحك العيد، فلم يتبقى سوى القليل من الأيام وسيحضر اليوم الذي ننتظره لنسعد به، ونتحضر إليه من خلال تحضير الملابس وكذلك كحك العيد الشهي، فهناك من يقوم بشرائه من الخارج حيث تعتبر هذه الخطوة أسهل، ولكن يمكن صنعه في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وبنفس الوقت اقتصادية، تابعونا لنتعرف عليها بشكل كامل من خلال القليل من الخطوات.

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كيفية عمل كحك العيد

يمكن عمل كحك العيد بداخل حديثنا اليوم، حيث سنعود هنا لأيام القدم ونحن ننفذ أشهى الوصفات قديماً، كل ذلك بأقل المكونات وبشكل اقتصادي فقط عليكم تحضير ما سنذكره لتنفيذ سريعًا وبخطوات قليلة:

كيلو واحد من الدقيق.

سمسم.

ثلاثة أكواب من السمن.

سكر بودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملبن وعين جمل.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

خطوات تحضير وصفة كحك العيد بسهولة في المنزل

والآن على جميع الأمهات تحضير الكحك بسهولة كبيرة، لا عليكم سوى اتباع كافة الخطوات التي يتم ذكرها من خلال هذه النقاط البسيطة، لنقرأها الآن: