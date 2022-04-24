نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليك سيدتي طريقة تجهيز كحك العيد في المنزل بمنتهى السهولة واستعدي للعيد بأطعم كحك موسمي شهي في المقال التالي
طريقة تجهيز كحك العيد، يبدأ الجميع الآن يتجهز حتى يصنع كحك العيد، فلم يتبقى سوى القليل من الأيام وسيحضر اليوم الذي ننتظره لنسعد به، ونتحضر إليه من خلال تحضير الملابس وكذلك كحك العيد الشهي، فهناك من يقوم بشرائه من الخارج حيث تعتبر هذه الخطوة أسهل، ولكن يمكن صنعه في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وبنفس الوقت اقتصادية، تابعونا لنتعرف عليها بشكل كامل من خلال القليل من الخطوات.
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كيفية عمل كحك العيد
يمكن عمل كحك العيد بداخل حديثنا اليوم، حيث سنعود هنا لأيام القدم ونحن ننفذ أشهى الوصفات قديماً، كل ذلك بأقل المكونات وبشكل اقتصادي فقط عليكم تحضير ما سنذكره لتنفيذ سريعًا وبخطوات قليلة:
- كيلو واحد من الدقيق.
- سمسم.
- ثلاثة أكواب من السمن.
- سكر بودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملبن وعين جمل.
- ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.
خطوات تحضير وصفة كحك العيد بسهولة في المنزل
والآن على جميع الأمهات تحضير الكحك بسهولة كبيرة، لا عليكم سوى اتباع كافة الخطوات التي يتم ذكرها من خلال هذه النقاط البسيطة، لنقرأها الآن:
- أولى الخطوات هي تحضير ووضع الدقيق مع الخميرة ورائحة الكحك مع السكر البودرة والملح، وخلطهم معا جيداً.
- نأتي بالحليب مع السمن والماء لنضعهم على الخليط الأول.
- نقلبهم جيداً حتى يمتزجوا مع بعضهم.
- نقوم الآن بعمل بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة للغاية ومن ثم حشيها بعين الجمل والملبن أو بالأشياء التي نرغب بها.
- نأتي بصينية لنقوم برص كافة أنواع الكحك به ولكن يلزم أن ننتظر لبعض الوقت حتى يختمر ومن ثم وضعه بداخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نضعه في طبق للتقديم مع رشه بالسكر البودرة ويتم تناوله.
- هذه الطريقة تعتبر الأسهل على الإطلاق ويتم صنعها بسهولة للغاية لأي شخص كان، يمكنكم تنفيذها وستلاحظون أنها واحدة من أسهل وأفضل الطرق وذات مذاق رائع.
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