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عمر شويل - جدة وصفة القهوة وزيت جونسون لتقشير الوجه وتبييضه وإزالة التجاعيد لوجه مشرق، إن تقشير الوجه يعد خطوة أساسية لحماية البشرة من تراكم طبقة الجلد الميت والدهون الزائدة ، ولكن تتعدد أنواع المقشرات ويمكن استخدامها للحفاظ علي نضارة البشرة، إلا أن لها آثار جانبية ضارة علي الوجه حيث تتسبب في حدوث التهاب واحمرار بالجلد ، ولذلك فالوصفات الطبيعية يمكنك الاعتماد عليها بشكل آمن وتعتبر القهوة من أقوى المقشرات الطبيعية التي تدخل في وصفات تقشير في المنزل كثيرة، وعند إضافة لها زيت جونسون يصبح مفعولها أقوى وهذا لأنه يساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية من الجلد الميت والتصبغات، ولهذا فإن هذين المكونين لهما أهمية كبيرة عند كثير من السيدات لأنهما يدخلان في تحضير وصفات طبيعية كثيرة للعناية بالبشرة وتقشيرها لتظل نضرة بشكل دائم.

وصفة سريعة المفعول لتقشير وتبييض الوجه وتزيل التجاعيد لوجه كالقمر

تقشير وتبييض الوجه هو أمر ضروري تقوم به العديد من الفتيات والسيدات لمنع ظهور مشاكل البشرة المعروفة.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة القهوة وزيت جونسون لتقشير الوجه وتبييضه والتخلص من التجاعيد بشكل فعال.

ماسك القهوة والزبادي لتقشير الوجه

هذا الماسك يساعد في التخلص من الجلد الميت المتراكم على سطح الوجه ويعيد النضارة والإشراق للبشرة، ويتم تحضير كما يلي:

المكونات:

ملعقة قهوة صغيرة.

مقدار ملعقة زبادي كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بخلط القهوة والزبادي معاً بشكل جيد ليتكون خليط متجانس. نستخدم الخليط في عملية تدليك الوجه والرقبة به بحركات دائرية لأعلى لمدة ثلاث دقائق. بعد ذلك نغسل البشرة بماء دافئ. يفضل استخدام هذه الخلطة مرتين كل أسبوع لنحصل على أفضل نتيجة.

ماسك تقشير البشرة بالقهوة وزيت جونسون

يستخدم هذا الماسك لتقشير البشرة دور هام في تجديد خلاياها والحفاظ عليها رطبة ونضرة دائماً، ويتم تحضير هذا الماسك بالمكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان مسحوق القهوة.

مقدار ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة زيت جونسون صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط كل المكونات معاً في وعاء مناسب ليتكون خليط به حبيبات مثل الرمال. نضع كمية مناسبة من الخليط على الوجه ونفركه به لعدة دقائق، وبعدها نشطفه بماء عادي. يفضل تكرار واستخدام هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

ماسك القهوة وزيت جونسون والسكر لتقشير الوجه

يعتبر هذا الماسك مقشر منزلي فعال في تبييض البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة ويمنحك نعومة وإشراق.

المكونات:

مقدار ملعقة ونصف بن مطحون.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقتان كبيرتان زيت جونسون.

طريقة التحضير: