نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكحك الناعم ..طريقه عمل مبسوس العيد دايب دوب بطريقه سهلة وبسيطة والطعم حكاي في المقال التالي
يعد المبسوس من الحلوى الخليجية الشهيرة بالمنطقة العربية خاصة ليبيا، وتقدم هذه الحلوى في المناسبات الخاصة في دول الخليج، وتتميز بمذاقها الفريد وطريقة تحضيرها سهلة وبمكونات بسيطة، يجب علينا تقديم طرق بعض الاكلات الشعبية في الدول العربية اول بأول حتى تتكون لدينا فكرة عن اى وصفة نريد تحضيرها، اليكم طريقة عمل المبثوث بكل تفاصيله.
بعض الأشخاص عاشقين للاكلات الخليجية ومنها المبثوث، ويعد المبثوث من احلى والذ الحلوى العربية والتي اشتهرت في ليبيا والخليج العربي، وتعد من الحلوى السهلة والسريعة التى تعد باكثر منها طريقة وأكثر من طعم في جد منها سادة ومنها بالتمر، سوف تبحث سويا في المطبخ الخليجى عن طريقة عملها وإعدادها بكل التفاصيل.
طريقة عمل المبسوس السادة
المكونات:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٢ كيلو من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب سمن بلدي.
- ربع كوب عسل ابيض.
الطريقة:-
- نقوم بنخل الدقيق والملح مع بعضهم في منخل صغير ثم يترك جانباً ثم نقوم برش قطرات من الماء عليه ونقوم ببثه باليد حتى يصبح الدقيق مثل حبيبات الحمص.
- نحضر وعاء كبير غير قابل للالتصاق ونضع الحليب على النار متوسطة حتى الغليان.
- بعد ذلك نضع خليط الدقيق مع الملح إلى الحليب ثم نقوم بالتقليب بالملعقة الخشبية على نار هادئة حتى ينضج الخليط ويصبح عجين سميك متماسك.
- يرفع من على النار ويسكب في طبق التقديم ونضع عليه كمية السمن البلدي والعسل الأبيض او يوضع العسل في بولة صغيرة والسمن البلدي في بولة أخرى ويتم تقديمه.
طريقة عمل المبسوس بالتمر
المكونات:-
- ٥ أكواب من الماء.
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب البودر.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- عسل ابيض.
- سمن بلدى.
- تمر منزوع منه النواة.
الطريقة:-
- في قدر على النار نضيف كمية الماء وعليها الحليب البودر والسكر والملح ونتركه على النار حتى الغليان.
- أضيف الدقيق في قدر آخر ونقوم برش بعض من قطرات الماء على الدقيق ونقوم بتقليبه ونضع مرة أخرى الماء على الدقيق ونقلب أيضا مرة أخرى حتى تتكون كتل صغيرة من الدقيق.
- بعد غليان الحليب نأخذ بعض من كتل الدقيق ونضع على الحليب ونقلب بالملعقة الخشبية وناخذ مرة أخرى كتل دقيق ونرش على الحليب حتى تنتهى كمية الدقيق.
- نقلب القدر ونحاول تفكيك كتل الدقيق بالملعقة ونغطى القدر بالغطاء ويترك على نار هادئة ونستمر في التقليب من الحين للآخر حتى تمام التسوية ويترك على النار ٣٠ دقيقة.
- يترك حتى يبرد قليلاً ثم يوضع في طبق التقديم ويرش فوقه التمر ويرش عليه السمن والعسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي الكحك الناعم ..طريقه عمل مبسوس العيد دايب دوب بطريقه سهلة وبسيطة والطعم حكاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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