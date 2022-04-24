طريقة تحضير بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل بوصفة جبارة في منتهى السهولة

تحضير بسكويت الشاي اللذيذ، نرغب دائماً في تناول شيء بجانب الشاي مثل بسكوت الشاي اللذيذ، حيث يمكن أن نصنع ألذ بسكوت في المنزل يتم تناوله والاستمتاع به، كل ذلك بأقل الوصفات، احضري فقط كوب من السكر واتبعينا في كافة الخطوات التي نذكرها للقيام بتنفيذ ألذ وصفة البسكوت على الإطلاق، إذا كنتم ترغبون في سماع الوصفة ومعرفتها عليكم اتباعنا فيما هو قادم مع تنفيذه.

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سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

لا عليكِ سوى تحضير كوب واحد من السكر وسيتم تجهيز واحد من أشهى وألذ الوصفات على الإطلاق، كما أنها تعتبر من الوصفات الاقتصادية بشكل كبير للغاية، وهي بسكويت الشاي اللذيذ الذي يمكن تناوله مع عدة مشروبات بسيطة، وتأتي مكونات التحضير أولاً بهذا الشكل :

ثلاثة أكواب من الدقيق.

خمسة ملاعق من السكر.

سبعة ملاعق من الزيت.

خمسة ملاعق من الحليب كامل الدسم.

رشة من الفانيليا.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

خطوات تحضير بسكويت الشاي

سنتمكن الآن من معرفة الخطوات كاملة التي نقوم من خلالها بتحضير بسكويت الشاي، وداعًا لتناول المشروبات دون تواجد أي شيء بجانبه فقط علينا تنفيذ هذه الخطوات: