طريقة تحضير بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل بوصفة جبارة في منتهى السهولة

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تحضير بسكويت الشاي اللذيذ، نرغب دائماً في تناول شيء بجانب الشاي مثل بسكوت الشاي اللذيذ، حيث يمكن أن نصنع ألذ بسكوت في المنزل يتم تناوله والاستمتاع به، كل ذلك بأقل الوصفات، احضري فقط كوب من السكر واتبعينا في كافة الخطوات التي نذكرها للقيام بتنفيذ ألذ وصفة البسكوت على الإطلاق، إذا كنتم ترغبون في سماع الوصفة ومعرفتها عليكم اتباعنا فيما هو قادم مع تنفيذه.
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سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي
لا عليكِ سوى تحضير كوب واحد من السكر وسيتم تجهيز واحد من أشهى وألذ الوصفات على الإطلاق، كما أنها تعتبر من الوصفات الاقتصادية بشكل كبير للغاية، وهي بسكويت الشاي اللذيذ الذي يمكن تناوله مع عدة مشروبات بسيطة، وتأتي مكونات التحضير أولاً بهذا الشكل :
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- خمسة ملاعق من السكر.
- سبعة ملاعق من الزيت.
- خمسة ملاعق من الحليب كامل الدسم.
- رشة من الفانيليا.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
خطوات تحضير بسكويت الشاي
سنتمكن الآن من معرفة الخطوات كاملة التي نقوم من خلالها بتحضير بسكويت الشاي، وداعًا لتناول المشروبات دون تواجد أي شيء بجانبه فقط علينا تنفيذ هذه الخطوات:
- علينا أن نحضر وعاء مناسب ليتم وضع الدقيق مع بقية المكونات البسيطة المذكورة بالأعلى.
- عجن كل ذلك مع بعضه حتى يتم مزج كافة المكونات معا.
- تتركها حالياً حتى يتم وضعها جانبا حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة ويمكن أن تصل إلى ساعة ونص.
- نقطع البسكوت إلى أشكال كثيرة مميزة ومن وضعها في صينية بعد دهنها ووضع ورق الزبدة بالداخل.
- بعد تجهيزها يمكن أن نتركها لفترة بسيطة في حتى ترتاح.
- ندخل الوصفة إلى الفرن ومن ثم نتركها لمدة عشرة دقائق لنخرجها بعد ذلك جاهزة يمكن تناولها مباشرةً.
- عند تجربة هذه الوصفة ستقومين بعملها لعدة مرات أخرى.
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