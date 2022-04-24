نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد بسكويت التمر البيتي واستعدي لمخبوزات عيد الفطر المبارك في المقال التالي

طريقة إعداد بسكويت التمر البيتي، يعد بسكويت التمر واحد من أنواع البسكويت الشهي والذي بتعدد الحشو الخاص به، حيث عشق الصغار وأيضا الكبار بسكويت التمر، وركبوا في تناوله دائما ولكن هذا كلهم الكثير لذا نجدهم الجهود إلى اتباع الطرق التي تشرح الكافية الخاصة بتنفيذ بسكويت التمر في البيت، وإعداده بكميات مختلفة ، لذا قررنا أن نبين لكم احد هذه الطرق مع شرح مستفيض لعمل هذا البسكويت بمكونات بسيطة وقليلة. طريقة تحضير خبز الطاسة السريع.. أروع وصفة عمل خبز المقلاة في 10 دقائق مكونات بسكوت التمر إحضار 2 كوب من السمنة.

إحضار كوب واحد من السكر البودرة.

إحضار 2 بيضة.

إحضار ملعقة واحدة من الفانيليا.

إحضار ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

إحضار ملعقة واحدة من البيكنج بودر. مكونات الحشو إحضار مقدار مناسب من العجوة المالية من النواة

إحضار خمس ملاعق من الزبدة.

يتم عجن العجوة بالزبدة، وذلك لكي يسهل تشكيلها داخل عجينة البسكويت. طريقة تحضير بسكويت التمر نحضر وعاء عميق ونبدأ بخفق كلا من السمنة والسكر حتى يصبح قوامها كريمي. ننزل بالبيض نستمر في الخفق حتى يختلط ويختفي في المكونات السابقة. ننزل باللبن البودرة، والدقيق المخلوط بالبيكنج بودر ونعمل على تقليب المكونات بشكل جيد، ونتمكن في اختيار القوام الخاص بالعجين عن طريق كمية المياه المضافة حسب الرغبة. نترك العجينة لمدة عشر دقائق حتى ترتاح. يتم فرد العجينة وتشكيلها على هيئة قطع صغيرة الجم تفرد ويضاف فيها التمر المخصص لها، وتغلق بشكل جيد. نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت، ويتم وضع البسكويت فيها وعلى الفرن فورا وننتظر حتى تأخذ لون من أسفل وأعلى. ملاحظات إذا أردت أن تحظى بعجينة خفيفة وهذه عليك التركيز على إضافة كلا من السمنة، وكذلك السكر والبيض.

أيضا طريقة التسوية من أكثر الأشياء التي تتحكم في إظهار طعم البسكويت عمر شويل - جدة طريقة إعداد بسكويت التمر البيتي واستعدي لمخبوزات عيد الفطر المبارك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة إعداد بسكويت التمر البيتي واستعدي لمخبوزات عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.