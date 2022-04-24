اعملي كريم الخميرة وزيت جونسون السحري في نفخ وتوريد الخدود والشفايف

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عمر شويل - جدة يعد كريم الخميرة وزيت جونسون لنفخ وتوريد الخدود والشفايف من الكريمات القوية في توريد ونفخ الخدود والشفايف بشكل مضمون مما يعطيها الجاذبية واللمعان، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير هذا الكريم في المنزل، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لنفخ وتوريد الخدود حيث يتكون من مكونات طبيعية تعطي للوجه اللمعان مما يجعلها وردية وممتلئة، ومن هذه المكونات الخميرة والنشا والبنجر حيث يعرف عن البنجر بفوائده الكثيرة على البشرة حيث يعطي البشرة اللون الوردي اللامع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الخميرة وزيت جونسون السحري في توريد ونفخ الخدود بشكل مضمون.

مكونات عمل كريم الخميرة وزيت جونسون

يتكون كريم الخميرة وزيت جونسون لتوريد الخدود والشفايف من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كمية من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

كمية من الجليسرين.

ثمرة من البنجر.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الخميرة وزيت جونسون لتوريد الخدود بشكل جذاب يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونضع به الماء وعند غليانها نقوم بتقشير وتقطيع البنجر ووضعها في الماء حتى يتم سلقها. بعد ذلك ننزله من على النار ونقوم بتصفيته ووضعها بالخلاط مع ملعقة من الخميرة وملعقة من زيت جونسون ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بإضافة ملعقة من الجليسرين مع الخلط المستمر، بعد ذلك نخرجها في وعاء صغير من البلاستيك مع إضافة ملعقة من النشا مع الخلط حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك وضعه في علبة نظيفة ونضعه في الثلاجة لحين استخدامه.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم الخميرة وزيت جونسون هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نقوم بغسل البشرة جيداً والتخلص من أي شوائب وأتربة، ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه والشفايف ونتركه على البشرة حتى تمتصها. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر مع تكرار هذه الخلطة وسوف نحصل على نتيجة سحرية. فهذا الكريم يعمل على توريد الخدود والشفايف ونفخها وإعطاءها الجاذبية السحرية.

فوائد الخميرة البشرة

هناك فوائد كثيرة لقناع الخميرة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-