الكعك الناعم بأسهل وأسرع طريقة بمذاق لذيذ يذوب في الفم أحلى من الجاهز

الكعك الناعم ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية والتي تحظى بإقبال الكثيرين، كما أنها من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، فهي مظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، وهي من الحلويات التي حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقبل الجميع على شرائه من المحلات والمخابز، كما أنه من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد، وقد تعتقد الكثير من ربات البيوت صعوبة إعداده في المنزل فيلجئون إلى شرائه من المخابز والمحلات باستمرار، ولكن على العكس من ذلك، فهو يتميز بسهولة تحضيره حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناته أيضاً، كما يمكنكم تجربة الغريبة الناعمة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعك الناعم بكل سهولة، وبمذاق أكثر من رائع لم تجربوه من قبل، وأحلى من الجاهز.

مكونات الكعك الناعم

يتكون الكعك الناعم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم دقيق.

100 جم سمنة مثلجة.

200 جم زبدة مثلجة.

أو 250 جم سمنة فقط.

50 جم سكر بودر.

رشة ريحة الكحك.

50 مل ماء (ربع كوب).

مقادير الحشو

قطعة ملبن أو عجوة.

ريحة كحك.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكعك الناعم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الزبدة والسمنة ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف السكر البودر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.

ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر ونخلط جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج على خليط السمنة ونقلب باليد حتى يتشرب الدقيق السمنة والزبدة.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونلم العجين حتى نحصل على عجينة ناعمة وغير مشققة.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة ترتاح لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الملبن والسمسم وريحة الكحك، ثم نعجن حتى تتجانس المكونات.

ثم نرش على اليد القليل من النشا، ثم نشكل الخليط الملبن إلى كور صغيرة جدا.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نشكل العجينة، وذلك بأن نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نكورها، ثم نقوم بعمل تجويف فيها، ثم نقوم بحشوها بقطعة الملبن ثم نغلقها ونكورها مرة ثانية، ثم نضغط عليها باليد قليلا، ثم نزينها بمنقاش الكحك او الطباعة ونرصها في صينية الومنيوم.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.