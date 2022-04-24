استخدمت هذا المكون لتطويل وتكثيف شعري والنتيجة كانت مبهرة

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الحصول على شعر طويل وناعم من الأشياء التي تسعى لها كل بنت ولكن مع مشاكل الشعر المتكررة يصبح الأمر صعب للغاية على البعض وتفضل بعض البنات اللجوء إلى المركبات الكيميائية وعلى الرغم من التكلفة الباهظة لهذا الأمر إلا أنه غير ناجح عند البعض ويسبب أضرار للشعر صعب علاجها من تساقط الشعر وغيرها، اللجوء إلى الوصفات الطبيعية هو الحل الأنسب لمشاكل الشعر ويعطي نتائج جميلة غير أنه غير مضر لشعرك وهناك وصفة تكثيف وتطويل الشعر، من خلال مكونات طبيعية تستطيعي الحصول على شعر ناعم وجذاب.
وصفة لتكثيف وتطويل الشعر
كثيراً منا قد جرب المركبات الكيميائية والزيوت والكريمات المصنعة والتي لا تجدي نفعاً للشعر عند الكثير منا، إذا لم تكوني قد جربتي الوصفات الطبيعية فعليك الآن ترك كل المستحضرات التجميلية للشعر والاستغناء تماماً عن المكواة والاستشوار الذي يجفف الشعر وعليك بحل مشاكل شعرك من خلال وصفة تطويل وتكثيف الشعر الآمنة بدون إي أضرار أو خسائر في شعركِ.
خلطة الأفوكادو لتطويل وتكثيف الشعر
- ملعقة كبيرة من الأفوكادو.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الموز.
- ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- 2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من عصير البصل.
طريقة التحضير
- نحضر خلاط كهربائي يتم وضع فيه جميع المحتويات من الأفوكادو والعسل وجل الصبار وخل التفاح.
- نضيف باقي المكونات من الموز وعصير البصل.
- يتم خفق المكونات جيداً حتى تصبح ذات قوام متماسك مثل الكريمة.
- نقوم بتفريغ المحتويات في إناء أو برطمان للاستخدام في أي وقت.
طريقة استعمال وصفة الأفوكادو
- نقوم بغسل الشعر جيداً اولاً للتخلص من إي مواد كيميائية عالقة بالشعر بواسطة شامبو مناسب للشعر.
- يتم تجفيف الشعر جيداً من الماء.
- نقوم بتفريق الشعر على هيئة خصل صغيرة.
- نأخذ جزء من الوصفة بواسطة فرشاة ونضعها على الخصر من الجذور حتى الأطراف.
- نكرر العمل مع جميع خصل الشعر ونتأكد من أن كريم الوصفة قد شمل جميع شعرك.
- نغطي الشعر بواسطة بونيه أو كيسة لمدة 4 ساعات.
- نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو.
- من الجدير أن نتيجة هذه الوصفة تظهر من أول مرة.
- عليكِ بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع مع الاستمرار للحصول على النتيجة.
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