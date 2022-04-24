اصنعي بنفسك أصابع جوز الهند بالشكولاتة اللذيذة بطعم روعة أجمل حلويات العيد

أصابع جوز الهند بالشكولاتة ، من أجمل الحلويات التي تقدم في عيد الفطر، وتعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة وشكلها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بصنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما تتميز الأصابع ببعض النكهات الجميلة التي تعطي لها طعم ورائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة بطعم روعة أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات للذيذة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

٢ كوب من جوز الهند الخشن.

نصف كوب من الحليب المكثف.

نصف كوب من الشكولاتة النوتيلا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز الهند بالشكولاتة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع بها جوز الهند، والحليب المكثف ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل العجينة. ثم نقوم بإضافة الفانيليا للخليط ونقلب جيداً، ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متوسطة الحجم. ثم نقوم بغمس الأصابع في في الشكولاتة ونرصها على طبق كبير، ثم ندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة كاملة حتى تتماسك. نخرج الصينية من الفريزر ونضعها على طبق التقديم، ثمنقوم بتقديمه بجانب الشاي والقهوة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على حلويات باردة ولذيذة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-