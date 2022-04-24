لعشاق البطاطس المقلية طريقة ذكية لمنع امتصاص البطاطس للزيت أثناء القلي

تعد البطاطس من المأكولات الشعبية السهل هضمها، كما يعد طبق البطاطس المقلية من أفضل وأحسن الأطباق التي يحبها الكبار والصغار، حيث يتواجد الكثير من الوجبات الغذائية التي يقوم بتحضيرها كل منزل لا يتم إكتمالها إلا مع تواجد طبق البطاطس المقلية الرائع بجوار الغذاء، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريق تعمل على منع امتصاص البطاطس للزيت خلال القلي، لذلك سوف نذكر تلك الطريقة في هذا المقال.

طريقة منع امتصاص البطاطس للزيت خلال القلي

نذكر لكم في السطور التالية الحيلة البسيطة والسهلة التي تعوق من امتصاص البطاطس للزيت خلال قليها والحيلة هي كالتالي:

في بداية الأمر يتم تقطيع البطاطس وفقًا لرغبة كل فرد، وبعد ذلك وضعها على النار بالماء الماء المغلي مع الملح لعدة دقائق.

ثم وضع البطاطس في الكيس الخاص بحفظ الغذاء مع عدد أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

يتم قفل الكيس جيدًا، والقيام بهزة بشكل قوي إلى أن يتم تجمع الدقيق في نهاية الكيس.

وفي أخر الأمر يتم وضع البطاطس في الزيت المسخن جيدًا.

فوائد البطاطس

تتضمن البطاطس على العديد من الفوائد، ومن ضمن تلك الفوائد هي كالتالي:

تعمل على دعم الوظيفة الخاصة بالدماغ والوقاية من حدوث الإرهاق والتعب.

تتضمن على المواد الكيميائية التي تساهم في خفض ضغط الدم.

التخلص من الانتفاخات المتواجدة حول منطقة العينين من خلال عمل الشرائح الطازجة التي يتم استعمالها كأنها كمادات خاصة بالعينين.

تتضمن البطاطس المسلوقة بالقشر على مقدار كبير من الفوسفور والكالسيوم والحديد وتتضمن على المواد التي تكون مضادة لمرض السرطان.

أن البطاطس لها دورًا كبيرًا في امتصاص السموم من الجسم.

تعتبر من ضمن المصادر المليئة بالكربوهيدرات وكذلك الألياف.

أضرار البطاطس المقلية الجاهزة

أن البطاطس الجاهزة المقلية تتضمن على عدة أضرار، ومن ضمن تلك الأضرار هي كالتالي: