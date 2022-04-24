قبل العيد اعملي بسكويت الزبدة الدايب الفاخر على أصوله بطريقة مميزة ومقادير مظبوطة

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قبل العيد اعملي بسكويت الزبدة الدايب الفاخر على أصوله تعد طريقة عمل بسكويت الزبدة من الوصفات المميزة والتي تنال اهتمام الكثير من ربات البيوت، فالعيد على مشارف القدوم وهذه الفترة نقوم بعمل الكعك والبسكويت وكل الأطعمة التي نستقبل بها العيد، وبسكويت الزبدة هو أحد الوصفات التي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال ولأن الزبدة تعطي أي أكلة طعم مميز وفائدة عظيمة، كما أن البسكويت يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا لأنه يدخل في تحضيره الكثير من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل مكونات الطريقة:- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

حبة بيضة كبيرة.

كوب كبير من السكر الأبيض والزبدة.

ست ملاعق كاكاو خام.

نصف كوب كبير من الشيكولاتة الناعمة المذابة.

ربع ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر والفانيلا. طريقة التحضير:- يجب خفق الزبدة جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي ثم أضيفي السكر إليها وقلبي المكونات جيدًا واخفقيها مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي البيض والفانيلا مع المكونات واخفقيهم بالمضرب الكهربائي حتى يتم خفقهم مع الخليط السابق.

أضيفي البيكنج باودر والملح والدقيق في وعاء مناسب واخلطي المكونات جيدًا حتى يتم خفقهم ويتحول الخليط إلى عجينة لينة.

قسمي العجينة إلى قسمين احتفظي بقسم منها جانبًا وبعد ذلك أضيفي الشيكولاتة والكاكاو في الخلاط الكهربائي حتى يتم خفقهم جيدًا.

النصف الآخر من العجينة قومي بتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء قومي بتغليفها بكيس من النايلون وضعيها داخل الثلاجة واتركيها بداخلها ربع ساعة.

أخرجيها من الثلاجة وافرديها على سطح صلب مرشوش عليه الدقيق وضعي على كل قطعة ورقتين من الزبدة ثم قومي بإدخال القطع إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك أخرجي العجينة المحشوة والسادة من الثلاجة وارفعي ورق الزبدة واضغطي عليهما بالنشابة كل منهما فوق الأخرى.

رصي البسكويت في صينية مدهونة بالزيت أو الدقيق وسخني الفرن على درجة 180 درجة مئوية ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن.

اتركيه في الفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج ثم قومي بإخراجها واتركيها تبرد وابدئي في تقديمها. أسرار نجاح وصفة بسكويت الزبدة يجب عدم عجن العجينة أكثر من اللازم لأن ذلك يؤثر في قوام البسكويت بعد النضج.

الزبدة لا تزيد عن 2 باكيت.

يمكنك فصل البيض بواسطة أداة مسئولة عن ذلك.

اقرئي الوصفة والتعليمات جيدًا لأن الأنواع تختلف من وصفة إلى أخرى. عمر شويل - جدة قبل العيد اعملي بسكويت الزبدة الدايب الفاخر على أصوله بطريقة مميزة ومقادير مظبوطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل العيد اعملي بسكويت الزبدة الدايب الفاخر على أصوله بطريقة مميزة ومقادير مظبوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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