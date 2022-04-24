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في غصون أسبوع واحد مع استخدام ماسك بذور الكتان للتجاعيد يمكنك التخلص منها نهائيًا ومن أي آثار للشيخوخة حيث أن بذور الكتان تحتوي على خصائص أقوى من أي بوتوكس لشد البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة من عليها، ولا شك أن أي طريق طبيعي هو الطريق الصحيح وبذور الكتان من أقوى النباتات الطبيعية في معالجة مشاكل البشرة وهي أفضل من عمليات شد البشرة والتخلص من تجاعيدها بوصفات وحقن تحتوي على مواد كيميائية ضارة. طريقة وخطوات تحضير ماسك بذور الكتان للتجاعيد مقادير الوصفة:- ربع كوب كبير من بذور الكتان.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

نصف ملعقة مسحوق شاي الماتشا كبيرة. طريقة التحضير بالخطوات:- انقعي بذور الكتان في الماء ليلة كاملة ثم قومي في الصباح بوضع الخليط (خليط البذور مع الماء) على النار وقلبيه جيدًا.

بعد أن يغلي الخليط لمدة عشر دقائق تقريبًا قومي برفعه من على النار وصفيّه المزيج من الماء ثم أضيفي جل الصبار لتعزيز فوائد الكتان.

أضيفي باقي المكونات ثم قومي بوضعه في علبة صغيرة وأحكمي غلقه وضعيه داخل الثلاجة لمدة تصل إلى عشرة أيام كاملة حتى يتماسك الخليط.

نظفي بشرتك من أي مكياج ومستحضرات تجميل أو أتربة وأي شوائب أخرى حتى تصبح نقية قبل وضع الماسك عليها.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على بشرتك بشكل كامل مع التدليك بحركات دائرية ثم قومي بتركه على بشرتك لمدة نصف ساعة.

وفي المرحلة الأخيرة قومي بشطف بشرتك بالماء البارد ونظفيها من الخليط حتى تتخلصي تمامًا منه ثم قومي بتجفيفها ورطبيها بأي كريم مرطب. فوائد بذور الكتان للبشرة تعمل بذور الكتان على محاربة الشيخوخة لأنه يدخل في تركيبها الكثير من المواد الكيميائية التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة وتساهم في شد خطوط البشرة والتخلص من تجاعيدها.

كما تعمل بذور الكتان على التخلص من لون البشرة الباهت ويعيد إليها نضارتها وإشراقها واللون الوردي وتصبح مشرقة ونضرة.

تحتوي بذور الكتان على خصائص للحد من حبوب الشباب والبقع الداكنة على البشرة ومعالجة الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية والأكزيما. عمر شويل - جدة أقوى من البوتكس.. كريم بذور الكتان السحري المضاد للشيخوخة لشد البشرة وازاله التجاعيد والترهلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى من البوتكس.. كريم بذور الكتان السحري المضاد للشيخوخة لشد البشرة وازاله التجاعيد والترهلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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