نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر العنابي بمكونات طبيعية بدون حناء أو اوكسجين لون ثابت ورائع ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر من أكثر العادات التي يحبها الكثير من السيدات وهناك العديد من ألوان الشعر ولكن أكثرها تفضيلًا لدي السيدات هو اللون الأحمر الأكاجو وهو من الألوان الموضة, ويمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية لصبغ الشعر بسهولة في البيت دون الحاجة الي الذهاب لصالونات التجميل واستخدام الصبغات الكيميائية التي تحرق الشعر وتسبب تلف البصيلات, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية استخدام البنجر لعمل صبغة باللون الأحمر الأكاجو في البيت بخطوات بسيطة.

خطوات عمل صبغة باللون الأحمر الأكاجو للشعر بالبنجر

البنجر مكون طبيعي يتميز بلونه الأحمر الذي يغطي الشعر ويجعل لونه أحمر أكاجو ولامع, كما أنه البنجر يعمل على تغذية بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه بسبب احتوائه على العديد من الفيتامنيات والمعادن منها الحديد وفيتامين ه وفيتامين أ كما أنه يحافظ على الشعر من الجفاف والهيشان ويستمر لونه في الشعر فترة طويلة, ويمكن تحضير صبغة للشعر من البنجر بالطريقة التالية:-

نقشر حبة من البنجر ونقطعها ونضعها في إناء ونضيف عليه كوب ماء ونغلي المكونان عشر دقائق.

نضع الخليط في الخلاط حتى يتم فرمه ويصبح مثل الكريم ناعم وبعد ذلك نضع عليها ربع كوب خل.

نضع عليهم معلقة عسل ونقلبهم وبعد ذلك نضع الصبغة على الشعر بعد غسله جيدًا ونترك الصبغة على الشعر أربع ساعتين ويمكن تركها طوال اليوم للحصول على لون أغمق.

نشطف الشعر من الصبغة وبعد لك نرطب الشعر بشكل مستمر لأن جفاف الشعر يسبب فقدان لون الشعر بشكل سريع.

طريقة عمل صبغة حمراء للشعر في البيت بالكركدية والكاكاو

صيغة الكركدية والكاكاو من أفضل الصبغات التي يمكن استخدامها للشعر وهي بديل جيد عن استخدام الحناء وماء الأكسجين الذان يسببان تلف في أنسجة الشعر, ويمكن عمل هذه الصبغة عن طريق صحن كمية من الكركدية حتى يصبح قوامها مثل البودر ونضع عليهم معلقتين كاكاو خام مر, ونضع عليها معلقتين خل تفاح ومعلقتين ماء ورد ونستخدم الصبغة على الشعر ساعتين وبعد ذلك نقوم بتنظيف الشعر منها ويمكن استخدامها مرتين في الشهر دون أي قلق.