نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا المعجزة للتخلص من التصبغات والكلف والنمش والبثور السوداء لبشرة بيضاء كالثلج في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا مكون له استخدامات متعددة سواء للجسم أو للشعر حيث أنها لها قدرة جبارة على تبيض الجلد والتخلص من أي تصبغات أو كلف, ولذلك فهي مناسبة للأستخدام في تبيض الجسم حيث أنه الجسم يتعرض للأسمرار بسبب التعرض للشمس أو بسبب الجفاف الشديد في الجلد, والعديد من الأسباب الأخري, ولذلك نجد أن عمليات البحث تزداد يومًا بعد يوم عن طريقة استخدام النشا في تنبيض الجسم بشكل سريع, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية أفضل طريقة فعالة لأستخدام النشا في البيت لتفتيج الجسم.

خطوات استخدام النشا والحليب لتبيض الجسم وإزالة الكلف والبقع

النشا والحليب م أفض الخلطات التي يمكن استخدامها في تنبيض الجسم حيث أنها تزيل أي كلف وتعمل على التخلص من أي بقع في الجسم ناتجة عن الحبوب, ويساعد الخليط أيضًا في شد ترهلات الجلد والحفاظ عليه من الجفاف, كما أنها تقلل من الحبوب وتمتص أي دهون في الجلد وتزيل طبقة الخلايا التالفة التي تجعل لون الجلد غامق ويمكن استخدام هذه الخلطة كالتالي:-

نضع معلقتين من النشا ونضيف عليهم ربع كوب من الحليب.

نضيف عليهم معلقة بيكنج بودر ومعلقة من العسل ونقلبهم معًا.

نغسل الجسم بماء ساخن حتى يصبح الجلد طري وتتفتح مسامات الجلد.

نوزع الخليط على الجسم بشكل جيد وبعد ذلك نتركها عشر دقائق.

نبدأ بحركات دائرية بالليفة في فرك الجسم للتخلص من الوصفة وبعد ذلك نغسل الجسم بماء فاتر.

خطوات استخدام خليط الخل والقهوة لتبيض الجسم كالثلج

القهوة مع الخل خليط يعمل على تقشير طبقات الجلد السطحية التي تكون غامقة وتحتوي على بقع الحبوب, كما أن الخليط يعمل على تنشيط خلايا الجلد وبالتالي تفرز الكولاجين بشكل جيد ويتم شد الجلد وعلاج أي ترهلات ويتم استخدام هذه الخلطة بخلط كمية متساوية من القهوة والخل وزيت الزيتون وبعد ذلك نوزعهم على كل أجزاء الجسم ونفرك الجسم بهم جيدًا ونتركهم ربع ساعة وبعد ذلك نغسل الجسم بماء بارد ونقوم بترطيب الجسم بخليط من زيت الزيتون والجليسرين بعد الوصفة.