لعرايس العيد.. مقشر النشا والخل السحري للتخلص من البثور السوداء والنمش والبقع الداكنة هتبقي قمر 14

يعتبر خليط النشا والخل من الخلطات الطبيعية التي يوصي بها الكثير من خبرات التجميل وذلك لاحتوائه على المواد المهمة التي تساعد في تبيض البشرة والجسم كما يمكن أن يعمل تلك الخليط كمقشر حيث وُجد أيضًا أنه ليس له أي أضرار على البشرة علاوة على أنه غني بعنصر الزنك الذي يعمل على تغذية البشرة وإعادة نضارتها وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية الخل والنشا وطريقة عمله بطريقة سهلة وغير مكلفة بدلًا من شراء الكريمات والمستحضرات غالية الثمن التي تستخدمها الكثير من السيدات بالإضافة إلى يمكن أن يوجد لتلك المستحضرات أضرار جانبية كثيرة على البشرة والجسم.

طريقة عمل مقشر الخل والنشا

توجد طرق عديدة لتحضير الخل والنشا التي يمكن توضيحها خلال تلك السطور.

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير.

نحضر إناء واسع ونقوم وضع تلك المحتويات ونخلطها جيدًا.

نقوم بالتقليب جيدًا لتلك المكونات.

نقوم بوضعها على البشرة والجسم وندعكها جيدًا.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

نكرر ذلك المقشر مرتين في الأسبوع وسوف نحصل على نتيجة مدهشة.

طريقة أخرى لعمل مقشر الخل والنشا

المكونات

ربع كوب من الخل.

ليمونة واحدة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

طريقة التجهيز

نقوم بخلط تلك المكونات التي تم ذكرها.

ونقوم بوضعها على البشرة والأماكن المراد تفتيحها في الجسم.

يترك لمدة ربع ساعة ويتم شطفه بماء فاتر.

يفضل وضع مرطب بعدها.

أهمية مقشر النشا والخل