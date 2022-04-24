حتي لو عمرك 60.. ماسك القهوة والنشا سيجعلك بنت 18 سنة وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب

أسمرار البشرة من المشاكل الشائعة التي يتعرض الكثير وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للشمس لفترات طويلة, ومع أرتفاع أسعار كريمات التفتيح بجانب أنها تسبب بعض الأضرار على البشرة مثل الجفاف الشديد وظهور بعض التصبغات في البشرة, ولذلك يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تبيض البشرة وتعمل على حمايتها من الشمس وتقليل الضرر الواقع عليها, كما أنها لا تسبب أي ضرر على البشرة مثل كريمات التفتيج الجاهزة, وسنوضح في السطور التالية كيفية استخدام القهوة مع النشا لتنقيه البشرة والتخلص من أي مشاكل بها.

خطوات استخدام القهوة مع النشا للتخلص من أسمرار الوجه وشد الجلد

القهوة مع النشا من أفضل الخلطات التي يمكن استخدامها على البشرة حيث أنها تعمل على شد تجاعيد البشرة وتقلل من الحبوب في البشرة كما أنها تقلل من الدهون التي تتراكم على البشرة في المسام, وتزيل أثار الشمس على البشرة, وتستخدم هذه الخلطة على البشرة بشكل يومي لتظهر نتيجتها بشكل جيد على البشرة, ويمكن استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية:-

معلقة قهوة مع معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق.

نضيف عليهم معلقة من الحليب المجفف ونقلبهم ونضع معلقة من الليمون.

نضيف معلقتين من ماء الورد ومعلقة زبادي ونقلب كل المكونات معًا.

نضع الوصفة على البشرة وبعد أن تجف يتم فركها من البشرة للتخلص من خلايا الجلد التالفة.

نغسل البشرة ونمرر عليها قطنة مبللة بماء ورد لقبض المسام وبعد ذلك نرطب البشرة.

الفوائد الصحية للقهوة على البشرة عند استخدامها بشكل منتظم