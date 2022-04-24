ضاع عمرك وانتي تشتري ورقة السمبوسة في 5 دقائق حضري ورقة البخاخ السريعة بدون دهن رشيها في المقلاة

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السمبوسة من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار وهي عبارة عن رقائق من العجينة يتم تحضيرها بطريقة معينة واستخدام العديد من الحشوات ويتم لفها على هيئة مثلث وتحميرها في الزيت, ودائما ما يتم شراء عجينة السمبوسة جاهزة من المحلات ولكنها تكون غير طازجة فغالبًا ما تكون مجمدة وتحتوي على مواد صناعية لحفظها فترات طويلة, ولكن يمكن إعداد عجينة السمبوسة في البيت بسهولة, وهو ما سنوضحه في البيت بخطوات بسيطة كيفية تجهيز السمبوسة في البيت ببساطة.
طريقة عمل السمبوسة في البيت
ماهي المقادير المطلوبة لعمل السمبوسة
- كوب دقيق.
- نصف كوب ماء.
- معلقة خل.
- نصف معلقة ملح.
- نصف معلقة سكر.
مقادير تجهيز حشو عجينة السمبوسة
يمكن استخدام أي حشو مفضل مع السمبوسة ولكن أكثر أنواع الحشوات المفضلة هي اللحم المفرومة مع الجبن والتي تتمثل مكوناتها في الآتي:-
- لحم مفروم.
- بصلة.
- معلقة صلصة.
- معلقة ملح.
- جبن موتزريلا.
- زيت للقلي.
الطريقة الصحيحة لعمل السمبوسة في البيت بخطوات سهلة وبشكل سريع
السمبوسة عبارة عن وجبة خفيفة يمكن تقديمها مع الأكلات الكبيرة ويكون لها طعم لذيذ, ويمكن تحضيرها في البيت بالخطوات التالية:-
- ننخل كوب الدقيق ونضع عليه الملح والسكر والخل ونقلبهم معًا.
- نضيف عليهم الماء بالتدريج مع التقليب حتى يختفي الدقيق وبعد ذلك نضع الخليط في زجاجة بخاخ.
- نسخن طاسة على النار ونرش العجينة بها حتى تتكون طبقة خفيفة منها وبعد ثلاث دقائق نرفع العجينة من النار.
- نغطي عجينة السمبوسة حتى لا تنشف وتتكسر عند الحشو, ويمكن نعبئتها في أكياس ونخزنها في الفريزر.
- بعد ذلك نحضر الحشو وذلك بوضع معلقتين زيت ونضع بهم اللحم المفروم ونقلبها حتى يصبح لونها رمادي.
- نضع عليه البصل ونقلبهم حتى يصبح لون البصلة ذهبي ونضع معلقة الصلصة والملح ونتركهم على النار حتى تنضج.
- بعد ذلك نضع كمية من اللحم المفروم ونضع معها كمية من الجبن الموتزريلا, في ورقة سمبوسة وبعد ذلك نلفها بالطريقة العادية.
- نقوم بقلي السمبوسة في كمية كبيرة من الزيت الساخن مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي مميز, ونصفيها من الزيت في مصفاه أو على مناديل ورقية.
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