ضاع عمرك وانتي تشتري ورقة السمبوسة في 5 دقائق حضري ورقة البخاخ السريعة بدون دهن رشيها في المقلاة

السمبوسة من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار وهي عبارة عن رقائق من العجينة يتم تحضيرها بطريقة معينة واستخدام العديد من الحشوات ويتم لفها على هيئة مثلث وتحميرها في الزيت, ودائما ما يتم شراء عجينة السمبوسة جاهزة من المحلات ولكنها تكون غير طازجة فغالبًا ما تكون مجمدة وتحتوي على مواد صناعية لحفظها فترات طويلة, ولكن يمكن إعداد عجينة السمبوسة في البيت بسهولة, وهو ما سنوضحه في البيت بخطوات بسيطة كيفية تجهيز السمبوسة في البيت ببساطة.

طريقة عمل السمبوسة في البيت

ماهي المقادير المطلوبة لعمل السمبوسة

كوب دقيق.

نصف كوب ماء.

معلقة خل.

نصف معلقة ملح.

نصف معلقة سكر.

مقادير تجهيز حشو عجينة السمبوسة

يمكن استخدام أي حشو مفضل مع السمبوسة ولكن أكثر أنواع الحشوات المفضلة هي اللحم المفرومة مع الجبن والتي تتمثل مكوناتها في الآتي:-

لحم مفروم.

بصلة.

معلقة صلصة.

معلقة ملح.

جبن موتزريلا.

زيت للقلي.

الطريقة الصحيحة لعمل السمبوسة في البيت بخطوات سهلة وبشكل سريع

السمبوسة عبارة عن وجبة خفيفة يمكن تقديمها مع الأكلات الكبيرة ويكون لها طعم لذيذ, ويمكن تحضيرها في البيت بالخطوات التالية:-