خل التفاح ليه فوايد كتير جدا ، وواحدة منها انه يعتبر علاج طبيعي مثالي للتخلص من السيلوليت ، لانه بيتكون من احماض ومكونات بتشتغل بشكل مثالي على تصريف السوائل من الجسم من خلال تعزيز التخلص من السموم وازالة السموم من الجسم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على طرق استخدام خل التفاح للتخلص من السيلوليت ، عشان تقدري تحققي منه اقصى استفاده.

خل التفاح للتخلص من السيلوليت:

شرب خل التفاح بيساهم في تكسير الدهون الزيادة اللي بتتراكم في الخلايا ، عشان كده بينصح بيه جدا للاشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن او السيلوليت ، لان خل التفاح بيحتوي على خصائص بتساعد على تدمير تراكم الدهون والمساهمة في التخلص من السموم.

تقدري تستفادي من خل التفاح انك تدخليه في روتينك سواء عن طريق الشرب او عن طريق وضعه على الجسم ، ومع الاستمرار في الاستخدام هتلاحظي ازاي بشرتك هتبقى مشدودة وناعمة في خلال اسابيع قليلة ، وعشان توصلي لافضل النتايج لازم تستخدميه بانتظام ، مع نظام غذائي صحي ومتوازن وتمارين.

ازاي تستخدمي خل التفاح للتخلص من السيلوليت:

عشان تستفادي من خل التفاح للتخلص من السيلوليت ودهون الجسم ، في طريقتين لاستخدامه ، اما عن طريق الفم او عن طريق وضعه مباشرة على الجلد ، الطريقتين فعالين جدا في التخلص من السيلوليت ، كل اللي عليكي انك تختاري الطريقة اللي تفضليها وتنتظمي عليها.

– شرب خل التفاح:

عشان تعملي العلاج ده ، اخلطي 2 معلقة كبيرة من خل التفاح مع 7 لتر ماية ، وعشان تحسني من طعم الخليط شوية ممكن تضيفي 1 معلقة صغيرة عسل للتحليه عشان تخلي طعمه مقبول اكتر.

كل يوم الصبح ، اشربي كوباية من الخليط ده قبل الفطار واستمري في شربة طول اليوم ، هيساعد على تطهير الجسم ، بالاضافة للتخلص من دهون الجسم الزيادة.

– وضع خل التفاح مباشرة على الجلد:

عشان تقللي السيلوليت ، اخلطي خل التفاح مع كريم تدليك او مع اي نوع زيت اساسي اللي بتستخدميها عادة في روتين العناية بالبشرة بتاعك ، امزجي المكونات مع بعض كويس ، وادهنيه مرتين في اليوم يوميا ، ودلكيه في حركات دائرية بالراحة لتنشيط الدورة الدموية.

ولكن العلاج ده عشان يجيب معاكي نتيجة ضروري يكون معاه روتين تمارين رياضية تمشي عليه مع نظام غذائي متوازن ، ضروري تستبعدي كل الاطعمة الدهنية من نظامك الغذائي وتشربي كمية ماية اكتر.

علاجات منزلية تانية للتخلص من السيلوليت:

بالاضافة لاستخدام خل التفاح في التخلص من السيلوليت ، في علاجات طبيعية تانية تقدري تعمليها في البيت هتساعد على تحسين مظهر بشرتك ، وتخليها مشدودة وناعمة.

– عشبة ديل الحصان: او المعروفة كمان باسم ذنب الثعلب, ذنب الفار ، النبات ده بيحتوي على مركبات الفلافونويد والمعادن اللي بتعزز التخلص من السوائل الزيادة عن طريقة البول ، وده بيساعد الجسم على تطهير نفسه وبيقلل من احتباس السوائل ، تقدري تعملي منه شاي باضافة 2 معلقة كبيرة من عشبة ديل الحصان في لتر ماية واغليهم مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق وبعدين سيبيه منقوع لمدة 15 دقيقة وصفيه واشربي منه كوباية يوميا وممكن تضيفي له معلقة صغيرة عسل للتحليه.

– القهوة الخضراء: المشروب ده بيحتوي على خصائص تنحيف وبيعزز نشاط تحلل الدهون في الجسم (يعني بيساعد على تقليل دهون الجسم عن طريق منع تشكل السيلوليت) ، ممكن تستخدمي اقراص مستخلص القهوة الخضراء اللي تقدري تلاقيها بسهولة في الصيدليات.

– حبوب القهوة: بقايا حبوب القهوة بتحتوي على مادة الكافيين وبتساعد على تقليل ظهور السيلوليت فورا ، ممكن تعملي مقشر للجسم بالقهوة مكون من قهوة مطحونة وسكر وزيت زيتون او زيت لوز ، وتستخدميه بشكل منتظم مرتين في الاسبوع للتخلص من السيلوليت.

– كلي الاطعمة اللي بتساعد على التخلص من السيلوليت: الاطعمة المضادة للاكسدة زي (الكيوي, الفراولة, الطماطم, الجزر وغيرها) الاطعمة دي بتحارب الدهون المشبعة وبتعزز التخلص منها بشكل طبيعي ، في اطعمة تانية كمان بتعزز التصريف اللمفاوي زي الخرشوف, الجزر, القرع.

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