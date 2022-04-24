نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألقي يوم العيد واصبغي شعرك لون أشقر ذهبي بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب النتيجة مذهلة في المقال التالي
تعتبر صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي هي الغاية التي تبحث عنها كل سيدة اهتمامًا بنفسها حيث يعتبر اللون الذهبي من الألوان التي تلفت الأنظار حيث تذهب الكثير من السيدات إلى الكوافير ومراكز التجميل للحصول على تلك اللون المميز ولكن هناك طرق طبيعية يمكن عملها في المنزل للحصول على تلك اللون بدون أي أعراض جانبية ومن أهم تلك الطرق الطبيعية الكركم حيث يعتبر التجديد والتغيير من أهم السمات التي تهتم بها المرأة علاوة على فوائد تلك الطريقة للشعر وتغذيته حيث أن الصبغة من اكثر الأشياء التي تسبب تلف الشعر وتقصفه بمختلف أنواعها لذلك نلجأ إلى استخدامات تلك الوصفات الطبيعية الخالية من أي مواد مضرة.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي
توجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن عن طريقها تحويل لون الشعر الأسود أو الأبيض إلى اللون الذهبي وسوف نتناول أبسط وأسهل تلك الطرق خلال تلك السطور
المكونات
- بيضة واحدة.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الخل الطبيعي.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي
- 2 ملعقة كبيرة من الكركم.
- كبسولة سيلينوم.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء واسع ونقوم بوضع البيضويتم ضربه جيدًا.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون مع البيض ويتم خلطه جيدًا حتى يصبح المكونين متجانسين.
- نقوم بإضافة الخل الطبيعي إلى المكونات السابقة مع التقليب.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والكركم مع التقليب الجيد.
- حتى يصبح الخليط متجانس ومتكامل ويتم خلطه جيدًا مع التقليب بمضرب البيض حتى يصبح القوام كريمي.
- في نهاية الأمر نضيف كبسولة ال ه سيلينوم مع التقليب ويعتبر هذا المكون اختياري.
- نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل ويتم وضع تلك الوصفة الطبيعية 100 % على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة.
- نقوم بتوزيع الصبغة على الشعر جيدًا حتى تغطي الشعر كاملًا.
- نقوم بتغطية الشعر بواسطة وتترك هذه الصبغة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.
- نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر حتى نحصل على أفضل نتيجة ويمكن تكرار تلك الوصفة كل ٣ شهور وبهذه الطريقة تكوني حصلتي علي اللون الأشقر الذهبي بكل بساطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تألقي يوم العيد واصبغي شعرك لون أشقر ذهبي بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب النتيجة مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.