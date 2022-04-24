تألقي يوم العيد واصبغي شعرك لون أشقر ذهبي بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب النتيجة مذهلة

تعتبر صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي هي الغاية التي تبحث عنها كل سيدة اهتمامًا بنفسها حيث يعتبر اللون الذهبي من الألوان التي تلفت الأنظار حيث تذهب الكثير من السيدات إلى الكوافير ومراكز التجميل للحصول على تلك اللون المميز ولكن هناك طرق طبيعية يمكن عملها في المنزل للحصول على تلك اللون بدون أي أعراض جانبية ومن أهم تلك الطرق الطبيعية الكركم حيث يعتبر التجديد والتغيير من أهم السمات التي تهتم بها المرأة علاوة على فوائد تلك الطريقة للشعر وتغذيته حيث أن الصبغة من اكثر الأشياء التي تسبب تلف الشعر وتقصفه بمختلف أنواعها لذلك نلجأ إلى استخدامات تلك الوصفات الطبيعية الخالية من أي مواد مضرة.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

توجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن عن طريقها تحويل لون الشعر الأسود أو الأبيض إلى اللون الذهبي وسوف نتناول أبسط وأسهل تلك الطرق خلال تلك السطور

المكونات

بيضة واحدة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخل الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

كبسولة سيلينوم.

طريقة التحضير