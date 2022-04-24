نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك خلطات زيت القرنفل الرائعة في تطويل وتنعيم وفرد الشعر المجعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن خلطات زيت القرنفل الرائعة في تطويل وتنعيم وفرد الشعر المجعد، حيث أثبتت التجارب أن القرنفل له العديد من الفوائد للشعر والجسم، ويعتبر الشعر زينة المرأة وأحد مصادر جمالها، لذلك تبحث دائماً عن الوصفات التي تعالج مشاكل الشعر، وخاصة مشكلة الشعر المجعد ومشكلة تساقطه، وهناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تعمل على حل الكثير من هذه المشاكل والتي من أهمها زيت القرنفل، وتستطيع أي سيدة أو فتاة أن تقوم بتحضير العديد من الخلطات من زيت القرنفل لتطويل وتنعيم وفرد الشعر المجعد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على العديد من خلطات زيت القرنفل للشعر.

مكونات عمل خلطة زيت القرنفل وزيت الزيتون

تحتوي هذه الخلطة على مكونين مهمين في تطويل وتنعيم الشعر وهما كما يلي:-

٢ ملعقة من زيت القرنفل.

نصف كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير خلطة زيت القرنفل وزيت الزيتون وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به زيت القرنفل وزيت الزيتون، ثم نقوم بخلطهم مع بعض. نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يسخن ويصبح دافئ ولا نتركه يغلي، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. نأخذ كمية من الخليط ونضعها على كفة اليد، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس والشعر حتى الأطراف. نصفف الشعر جيدًا، ثم نتركه ٢٠ دقيقة مع مراعاة وضع منشفه دافئة على الشعر. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب.

طريقة عمل خلطة زيت القرنفل وزيت جوز الهند

تحتوي هذه الخلطة على مكونين طبيعيين وهما كما يلي:-

زيت القرنفل.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير خلطة زيت القرنفل وزيت جوز الهند الرائع في تطويل وتنعيم الشعر المجعد وهى كما يأتي:-

نقوم بمزج كمية من زيت القرنفل مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند مع جيدًا. نقوم بتدليك فروة الرأس والشعر حتى الأطراف بالخليط، ثم نتركه ٦٠ دقيقة. بعد مرور الوقت نغسل الشعر بالشامبو المناسب.

طريقة عمل خلطة القرنفل وورق الغار

تحتوي هذه الخلطة على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ماء.

ورق غار.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة عمل تحضير خلطة القرنفل وورق الغار وهى كما يلي:-