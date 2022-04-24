طريقة عمل كحك العيد الناعم بخطوات سهلة وأفضل مذاق

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عمر شويل - جدة حلويات العيد من الأساسيات للإحتفال بهذه المناسبة، لذا نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد الناعم ذو المذاق الرائع الذي لا يقاوم، فمع استخدام المقادير المحددة بنفس الكميات بالإضافة إلى إتباع خطوات تحضير كحك العيد ستتمكنين من تحضيره بالمذاق المطلوب في المنزل، وخاصةً مع وضع الحشوات اللذيذة له كالمكسرات وأيضًا العجمية، سيكون لديك أشهى حلويات العيد.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

لتحضير كعك العيد الناعم تحتاجين إلى مقادير بكميات محددة للوصول إلى مذاقه اللذيذ، وهذه المقادير تشمل كيلو دقيق أبيض، نصف كيلو من السمن البلدي، كوب حليب دافئ أو يمكن استبداله بالماء الفاتر، ملعقة كبيرة خميرة فورية وأخرى من السكر، وملعقة صغيرة من المحلب، وربع ملعقة صغيرة ملح، مع 3 ملاعق كبيرة من السمسم، وللحشو يمكن استخدام مكسرات أو العجوة أو الملبن أو العجمية، وتتمثل طريقة عمل كحك العيد الناعم في الخطوات التالية:

نبدأ في وضع الخميرة والسكر في وعاء، ثم نضيف إليهم الماء الدافئ أو الحليب، ونترك المكونات قليلًا حتى تبدأ في الفوران.

ننخل الدقيق جيدًا حرصًا على أن يكون ناعم للغاية وخالي من التكتلات، مما يجعل عجينة الكحك في القوام المطلوب، ونضيف إليه الملح والمحلب المطحون والسمسم.

نضع كمية السمن في وعاء على النار وننتظر قليلًا، ويمكن اجراء اختبار لمعرفة ما إذا كانت جاهزة للإستخدام أم لا، وذلك من خلال وضع نصف ملعقة من الدقيق، فإذا بدأت في الفوران تكون جاهزة لوضعها على باقي الكمية من الدقيق.

نضيف السمن إلى الدقيق، ونستخدم ملعقة في تقليبه حتى تهدأ حرارة السمن قليلًا، ومن ثم نبدأ في عجنه جيدًا، لخلط المكونات جيدًا.

نضع خليط الخميرة على عجينة الكعك، ونقلب أثناء وضع الحليب الدافئ أو الماء.

نستمر في التقليب إلى أن يختفي الحليب أو الماء في الدقيق، ونترك العجين لمدة ساعة قبل نقش الكعك.

بعد مرور الفترة المحددة نبدأ بأخذ كرات صغيرة من العجين، وعمل تجويف في كل كرة، ومن ثم وضع الحشوة التي تريدها بها، وتنقش بالمنقاش أو باستخدام قالب الكحك.

نضع الكعك في صواني في الفرن، مع مراعاة ترك مسافة قليلة بين كل كعكة والأخرى، وتكون حرارة الفرن 180، وبهذا الشكل سيستغرق من 20 دقيقة وحتى 25 دقيقة حتى ينضج، مع مراعاة متابعة الكحك بعد مرور 10 دقائق من وضعه في الفرن حتى لا يحترق.

بعد أن يبرد الكحك تمامًا بعد إخراجه من الفرن، يُجمل بالسكر البودر.

طريقة عمل العجمية لحشو الكعك

لتحضير العجمية نضع ملعقتين من السمن في وعاء على الناء، ونضيف إليها ملعقتين من الدقيق، ونقلب جيدًا إلى أن يبدأ لون الدقيق في التغير، وبعد ذلك يُضاف ملعقتين من السمسم وملعقة من رائحة الكعك التي يمكن شراؤها من العطار، ونقلب المكونات مرة أخرى، ثم نضع كوب من العسل ونخلط مكونات العجمية جيدًا إلى أن يغلي الخليط، ومن ثم يزال الوعاء من على النار، وعندما تبرد العجمية نأذخ قطع صغيرة منها على شكل كرات حتى توضع في الكحك لحشوه.

وصفة كحك العيد بالملبن

نظرًا لكون حلويات العيد مثل البسكويت والبيتي الفور والكعك من أشهى الحلويات، فإننا نبحث دومًا عن طرق مختلفة لإعدادهم بحشوات مختلفة، لذا نعرض لكم خطوات عمل الكحك بالملبن، فتُحضر عجينة الكحك بنفس الطريقة التي ذكرناها في النقاط السابقة، وتختلف فقط في الحشو، ولتحضير حشو الملبن للكعك يتوجب تجهيز كمية من الملبن حوالي نصف كيلو كي يكفي كمية الكعك بأكملها، مع ملعقتين من السمن، وثلاثة ملاعق من السمسم، وتُضاف السمن بعد وضعها على النار لإذابتها إلى السمسم والملبن، وسنجد أنه يسهل خلط المكونات معًا، ومن ثم نصنع كرات من حشو الملبن لوضعه في الكحك.

طريقة عمل كحك العيد بالمكسرات

تتكون مقادير الكحك من كوبين من السمن، ونخلطهم جيدًا باستخدام المضرب إلى أن يصبح لون السمن أفتح وذات قوام مثل الكريمة، وفي وعاء أخر نضيف كوب من الحليب، ثم كيلو من الدقيق وملعقتين من البيكنج بودر ورشة ملح صغيرة، مع مراعاة خلط المكونات قبل إضافة كل مكون جديد، ومن ثم نضيف ملعقة من السكر البودر وملعقتين من السمسم، وملعقتين من رائحة الكحك، ونضع المكونات بعد خلطهم في وعاء السمن ثم نخلطهم مرة أخرى، ونبدأ في تشكيل عجينة الكحك ونضيف إليها المكسرات اللذيذة كحشو بدلًا من الملبن، ويرص الكعك في صواني، ويوضع في الفرن على نار متوسطة، مع المتابعة بعد مرور 10 دقائق من وضعه في الفرن، ويزين بالسكر البودر بعد أن يبرد.