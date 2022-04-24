اقوي كريم أساس طبيعي من صنع يديكي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية

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كريم أساس طبيعي بالنشا يمكن تحضيره منزليا دون الحاجة إلى مجهود، حيث يتم تصنيع كريم الأساس من خلال استخدام النشا، فالنشا هو أحد أهم المكونات التي يتم استخدامها في تصنيع الكثير من مستحضرات التجميل، ويعتمد عليه خبراء التجميل بصفة خاصة لتصنيع كريمات تفتيح البشرة، وتنقيتها من الشوائب والبثور الصغيرة، وذلك لاحتوائه على البروتين والكربوهيدرات الكاملة التي تفيد البشرة بعمق، كما ان النشا لا يمتلك أي اثار جانبية عند إضافته لأي وصفة من وصفات تفتيح البشرة.
اقوي كريم أساس طبيعي بالنشا
يمكن تحضير كريم أساس طبيعي بالنشا من خلال عمل الوصفة التالية:
المكونات
- ملعقة من النشا
- ملعقة من جيل الصبار
- ملعقة من الجلسرين
- ملعقتين من بودرة كريم الأساس الطبيعية من العطار
طريقة التحضير والاستخدام
- في طبق صغير نقوم بخلط كل المكونات السابقة جيدا.
- نترك خليط الكريم في الثلاجة لمدة ساعة ليتماسك.
- في علبة نظيفة محكمة الغلق نقوم بالاحتفاظ بالخليط السابق.
- عند الاستخدام نقوم بدهن البشرة من هذا الكريم الطبيعي لإخفاء أي شوائب وبثور وحبوب وعيوب موجودة بالوجه.
- يمكن استعمال هذا الكريم صباحا قبل الخروج من المنزل كواقي من أشعة الشمس.
- هذا الكريم آمن للكبار والصغار.
افضل كريم أساس يومي
يتم عمل كريم الأساس الطبيعي من خلال استخدام النشا في تلك الوصفة، حيث يتم تنفيذ الوصفة كما يلي:
الأدوات المستخدمة لعمل كريم أساس
- ملعقة من بودرة كريم الأساس الطبيعية من العطار.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقتين من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
طريقة التحضير
- يتم تذويب الفازلين أولا على بخار النار لمدة دقيقتين حتى لا يحترق.
- ثم نترك الفازلين ليبرد قليلا.
- ثم نضيف له النشا وبودرة كريم الأساس وزيت جوز الهند وزيت اللوز، ونقلبهم جيدا.
- يتم الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة لوقت الاستخدام.
طريقة استخدام الكريم
- عند الاستخدام يتم الاستغناء تماما عن المكياج وكريم الأساس الصناعي وبودرة التفتيح، لأن هذا الكريم يغني عنهم.
- فيمكن دهن البشرة في الصباح والمساء بهذا الكريم من أجل إخفاء العيوب الموجودة على الوجه والرقبة، كما أنه يقوم بتفتيح الأماكن الداكنة على سطح الجلد.
- هذا الكريم لا يصلح إلا للوجه والرقبة فقط.
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