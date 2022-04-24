طريقة عمل البيتي فور الأقتصادي بالمنزل بطعم مميز وشهي مثل الجاهز

في أخر عشر أيام من شهر رمضان المبارك تعلو روائح المخبوزات الشهية بكل بقاع الأرض سواء كانت صادرة من البيوت أو من الأفران، وتتميز كل رائحة عن الأخري، وتعلوي الأغاني بتوديع الشهر الفضيل وأغاني بأسنقبال العيد، أعاده الله علينا وعلى الأمه الأسلام ية بالخير واليمن والبركات، عجينة البيتي فور تشبه كثيراً عجينة البسكوت خفيفة ويعشق تناولها الكبير قبل الصغير.

طريقة عمل البيتي فور بالمنزل بطعم مميز وشهي ولذيذ مثل الجاهز

يقدم البيتي فور بجمع المناسبات سواء كان بالأعياد أو المناسبات وأعياد الميلاد أو الأفراح ويعد من الحلويات الرئيسية التي تقدم بجانب الحلويات الأخري، ويبحث الكثير عنها بنظره قبل ملئ الأطباق، يمكنك تزينها قبل تقديمها بحشوة المربى التي تفضليها ثم تغمسيها بصوص الشوكولاتة المزين بشوكولاتة الفرماسيل أو المكسرات المطحونة، تابعي مطبخ ثقفني وسوف نقدم لكي سيدتي طرق عديدة ومختلفة لتحضير كحك العيد بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل البيتي فور بطعم الفانيليا

المكونات

أربع أكواب دقيق أبيض.

كوب ونصف زبده.

كوبان سكر ناعم أو مطحون.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

صفار خمس بيضات.

نصف كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب جوز هند مبشور ناعم ( أختياري ).

مكونات التزين

مربي أي نوع تفضلية.

شوكولاتة سائلة.

مكسرات مطحونة.

شوكولاتة فرماسيل.

طريقة التحضير