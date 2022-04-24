في5 دقائق بس أعملي الزبادي العادي والفراولة في البيت وفري فلوسك وأوعي تشرية من برة تاني

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في5 دقائق بس أعملي الزبادي العادي والفراولة في البيت، تعد أكواب الزبادي من الإضافات الأساسية في وجبات السحور في شهر رمضان، حيث إنه يساعد على الهضم وعدم الشعور بالعطش، ولكن هل تعلمي إن تحضير الزبادي في المنزل أمر في غاية السهولة، فإذا تعلمتا ذلك سيغنيكى عن شرائه من الخارج نِهَائِيًّا، بل ويمكن تحضيره بأي من النكهات المفضلة بخطوات سهلة وبسيطة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مكونات الزبادي وأهم الأسرار في الحصول على قوام ناعم ومتماسك. في5 دقائق بس أعملي الزبادي العادي والفراولة سوف نقدم لكم طريقة تحضير الزبادي العادي والفراولة مكونات عمل الزبادي لتر من الحليب كامل الدسم

4 ملاعق كبيرة سكر

علبة زبادي بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة شربات فراولة طريقة تحضير الزبادي ضعي لتر من الحليب كامل الدسم على نار متوسطة واتركيه حتى يصبح دافئا قليلاً، مثل حرارة رضعة الأطفال.

ضعي 4 ملاعق كبيرة من السكر أو أكثر أو أقل على حسب الرغبة، وقلبيهم جيدًا مع الحليب.

أرفعي الحليب من على النار، وانزعي طبقة القشدة المكونة فوقه نِهَائِيًّا.

ثم قومي بإحضار كوب خارجي وضعي به كوب من الزبادي البارد المجهز بدرجة حرارة الغرفة.

قومي بإضافة ربع كوب من الحليب إلى الزبادي واخلطيهم جيدًا، حتى يصبح القوام ممتزج تمامًا.

توقفي عند تلك الخطوة إذا كنتا تريدي الحصول على زبادي بدون أي نكهات.

أما إذا كنتا تريد الحصول على زبادي بطعم الفراولة فقومي بإضافة ملعقة من شربات الفراولة إلى الزبادي والحليب واخلطيهم معًا.

قومي بإضافة خليط الزبادي والحليب إلى وعاء الحليب واخلطي جميع المكونات معًا.

بعد ذلك قومي بإحضار أكواب الفخار أو الزجاج المجهزة لتحضير الزبادي، وضعي بها كمية مناسبة من الحليب والزبادي.

قومي بتحضير صينية وضعي بها كمية من المياه الدافئة، ثم ضعي بها أكواب الزبادي.

قومي بتغطية أكواب جيدًا، ببلاستيك أو بقطعة من القماش.

حضري الفرن على درجة حرارة 140 م، واتركيه ليدفئ قَلِيلاً لمدة 10 دقائق، بعدها قومي بإغلاقه نِهَائِيًّا.

ضعي الصينية الموجود بها أكواب الزبادي في الفرن، واتركيها لمدة 4 ساعات بدون أن تقومي بفتح الفرن نِهَائِيًّا.

بعد ذلك قوم بإخراج أكواب الزبادي وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين. عمر شويل - جدة في5 دقائق بس أعملي الزبادي العادي والفراولة في البيت وفري فلوسك وأوعي تشرية من برة تاني - ثقفني

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