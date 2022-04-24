مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دة..طريقة عمل شرائح اللحم المشوي بدون فرن ولا دخان مثل المطاعم

شرائح اللحم المشوي بدون فرن ولا دخان، شرائح اللحم المشوي من ألذ الوصفات التي يمكن إعدادها خصوصاً في التجمعات والعزائم والأعياد والمناسبات، حيث أن الجميع يعشقها، كما أن خطوات إعدادها تكون سهلة وبسيطة، وطعمها دائماً يكون مميز ورائع، لذلك سنقدم لكى من خلال السطور القادمة أفضل طريقة عمل شرائح اللحم المشوي بوصفة مجربة وبسيطة، ولن تحتاج منكى لوقت طويل، كما يتم إعدادها بمكونات متوفرة في كل مطبخ.

شرائح اللحم المشوي بدون فرن ولا دخان

وصفة شرائح اللحم المشوي لن تحتاج منكى الكثير من المكونات، ولكن تلك الطريقة تجعل طعمها مميز بشكل كبير، فالمقادير المطلوبة هي:

مقادير عمل شرائح اللحم المشوي

كيلو لحم عرق الفلتو أو انتركوت

كوب زبادي

زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

معلقه كبيره توم بودر

وملعقة كبيرة بصل بودر

معلقه صغيره فلفل اسود

ملح طعام

ومعلقه صغيره ببريكا

معلقه صغيره زعتر

ومعلقه صغيره كركم

قطعة فحم.

طريقة تحضير شرائح اللحم المشوي

بعد تحضير المكونات، أبدئى في تطبيق الخطوات التالية لتحضير ألذ وصفة لشرائح اللحم المشوي: