تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

روج الشفايف الطبيعي هو أحد الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهو بديل الروج الصناعي الذي يتم تصنيعه في مصانع إنتاج مواد التجميل النسائية، حيث أن الروج الصناعي يتسبب في ضرر كبير للشفاه ، ويقوم هذا الروج بعمل تشققات خشنة للشفاه، كما يعمل على بهتان لون الشفاه الطبيعي مع الوقت، لهذا يفضل استخدام روج طبيعي للشفايف، وهذا الروج يتم تصنيعه يدويا في المنزل، ويعمل هذا الروج على تنعيم الشفاه والمحافظة على لونها الوردي، كما أنه يقوم بترطيب الشفاه وتحسين مظهرها وجعلها خالية من التشققات.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

يتم تحضير أفضل روج طبيعي للشفايف من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

نص ملعقة فازلين.

ربع ملعقة من مسحوق دم الغزال.

ربع ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق صغير يتم تذويب الفازلين على صهد النار.

ثم نقوم بإطفاء النار، ثم نقوم بإضافة دم الغزال والجلسرين إلى الفازلين الذائب.

ثم نضع الخليط المكون من روج الشفايف في علبة صغيرة محكمة الغلق.

عند الاستخدام يتم دهن طبقة رقيقة من الروج المعد مسبقا على الشفاه، ولا يتم شطفه بالماء، ونتركه على الشفاه لترطيبها وجعلها أكثر جمالا.

يعمل هذا الروج على إظهار شكل الشفاه بمظهر رائع وناعم وذات إطلالة جميلة.

بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي

تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا في تحضير روج طبيعي للشفايف، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

ملعقة جلسرين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من جيل الصبار.

لون أحمر وردي من محل العطار بمقدار نصف ملعقة.

ملعقة بودرة ملمع جليتر.

طريقة التحضير والاستخدام