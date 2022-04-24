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فوائد اللب الأبيض وماذا يحدث عند تناوله، فوائد اللب الأبيض وماذا يحدث عند تناوله فالكثير يتناول اللب الأبيض ولا يعلم أنه بذرة القرع العسلي التي يتم استخلاصها منه ودخولها إلى عمليات التحميص وغيرها حتى يصل إلينا ومنه المملح وكذلك يوجد منه نوع آخر مفيد لمرضى السكر وبعض المرضى التي ينصحهم الأطباء بتناوله وهو النوع غير المملح. فوائد اللب الأبيض وماذا يحدث عند تناوله اللب الأبيض له فوائد عديدة ومذهلة تتمثل فيما يلي: فوائد اللب الأبيض اللب الأبيض يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية للمعدة، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم وجميع العمليات التي تتم داخل الجهاز الهضمي.

تحتوي بذور اللب الأبيض على حمض الأميني التريبتوفان الذي يمد الجسم بهرمونات

تساعد على تحسين النوم والشعور بالاسترخاء للأشخاص التي تعاني من القلق والتوتر.

تحتوي بذور اللب الأبيض على الزنك وهو من العناصر المفيدة لبعض حالات الضعف عند الرجال، وقلة إنتاج الحيوانات المنوية.

يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم، وكذلك مستوى الكوليسترول مما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

تحتوي بذور اللب الأبيض على مضادات للأكسدة، كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم.

يعمل على مقاومة الالتهابات مما يحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان، وبالتحديد سرطان البروستاتا والقولون. فوائد تناول اللب الأبيض ينصح جميع المتخصصين واستشاري التغذية بتناول اللب الأبيض،

ولا بد من عدم الإكثار من تناوله ويفضل اللب الخالي من الملح

حيث إنه يعمل على تحسين وظائف القلب وتنظيم مستوى ضغط الدم والكوليسترول مما يقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية والأزمات.

عدد كبير من الأطباء ينصحون بتناوله لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات

والعناصر الغذائية المهمة للجسم منها أوميجا 3 الذي يساعد على تنشيط الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزها يمر.

يوصى بتناول كمية فنجان من القهوة من اللب الأبيض يوميًا فهي تعمل على القضاء على أمراض تصلب الشرايين.

وكذلك تمد الجسم بكمية لا بأس بها من البوتاسيوم كما أنه لا يحتوي على كمية دهون، والزيوت والدهون الخاصة به مفيدة للجسم. عمر شويل - جدة هل تعلم ما هي فوائد اللب الأبيض وماذا يحدث عند تناوله لجسم الإنسان فوائده عظيمة - ثقفني

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