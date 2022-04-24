نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبه من الله..أقوي المشروبات لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز وحل مشكلة النسيان لدي الكبير والصغير في المقال التالي
أقوي المشروبات لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز وحل مشكلة النسيان، يشعر الكثير بعدم القدرة على التركيز أو انخفاض القدرة على التذكر في كثير من الأحيان/ ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التي قد تكون بسبب الضغوط أو كثرة المشاغل أو ما إلى ذلك من أسباب، ولكن لا داع للقلق فيمكن من خلال إتباع نظام غذائي سليم وتناول بعض المشروبات المقوية للذاكرة من السيطرة على تلك المشكلة وإيجاد حل لها.
أقوي المشروبات لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز
فقد أكد العديد من الأطباء على أن تناول مشروبات مثل القهوة والشاي الأخضر مرتين في اليوم قد يساهم في الشعور بتحسن، ما لم يكن هناك أي عارض طبي لذلك، وليس ذلك فقط فاليوم سنوضح لكي أفضل مشروبا سيساعدك في تقوية الذاكرة لم له من فوائد صحية وغذائية كبيرة.
مكونات مشروب تقوية الذاكرة
- موزة واحدة
- 7 حبات من اللوز المطحون
- 7 حبات من التمر
- ملعقة كبيرة من الزبيب
- 2كوب من الحليب كامل الدسم
- ملعقة صغيرة عسل نحل (مكون اختياري)
طريقة تحضير مشروب تقوية الذاكرة
- قومي بتقطيع الموزة إلى حلقات متساوية الحجم، ثم قومي بوضعها بداخل وعاء الخلاط
- ضيفي 7 حبات من اللوز بعد طحنهم إلى الوعي ، ثم قومي بوضع 7 حبات من التمر بدون نوى.
- ضعي ملعقة كبيرة من الزبيب، ثم ضعي 2 كوب من الحليب كامل الدسم
- يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل أو الاستغناء عنها.
- بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات السابقة لمدة دقيقتين، حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي .
- قومي بتناول ذلك المشروب مرة صَبَاحًا وأخرى مَسَاءَا حتى يساعدك على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ بشكل كبير.
فوائد مشروب تقوية الذاكرة
- يساعد على علاج مشكلات الأنيميا وفقر دم.
- يساعد على منح الطاقة وزيادة التركيز والنشاط والتخلص من الشعور بالكسل.
- تنظيم الدورة الدموية وعلاج مشكلة الإمساك.
- يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
- يقلل من اضطرابات المعدة، ويعالج مشاكل الهضم.
- يحسن من مظهر الجلد والشعر.
- يزيد من تقوية المناعة.
- يعمل على تقوية الجهاز العصبي، ويقلل من الضغط العصبي.
- ينظم ضغط الدم، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.
- يساعد على تقوية العظام والتخلص من مشاكل هشاشة العظام.
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