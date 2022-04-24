نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ياباني النشا والأرز كنز عظيم لتبييض البشرة ومن أول استعمال فوري وتحدي في المقال التالي
سر ياباني النشا والأرز، يعد من أفضل الخلطات لتفتيح البشرة، والتي تجعل وجهك منير كالبدر حيث يعمل كريم الأرز الياباني على تفتيح المناطق الداكنة وحل مشكلة التجاعيد والحبوب، وبمكونات طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي تغذي بشرتك، ومن السهل عمل كريم الأرز الياباني بالمنزل وبتكلفة ضئيلة وفي خلال دقائق لن تصدقينها، ويمكن عمل كريم النشا والأرز بوصفات عديدة منها بالعسل والحليب الزيوت الطبيعية، ويعمل أيضا هذا الكريم على إزالة الكلف والبثور السوداء التي بالوجه، وهى من الأمور التي تتسبب في احراجك أمام أصدقائك، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على عمل سر ياباني النشا والأرز، وبطريقة خرافية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.
سر ياباني النشا والأرز لتفتيح طبيعي للبشرة
يعد عمل النشا الأرز من الوصفات القديمة التي يستخدمه الشعب الياباني، وهى من اسرارهم، ولكن الآن تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، هيا بنا أعزائي القراء نتعرف على المكونات ثم طريقة التحضير والاستخدام لهذا الكريم السحري.
مكونات سر ياباني النشا والأرز الياباني
سوف نتحدث على مكونات خلطة التبييض النشا والأرز وهى كالتالي:-
- نصف كوب من الأرز المطحون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ست نقط ماء الورد.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل كريم النشا والأرز بطريقة مضمونة وسريعة وهى كما يلي:-
- يتم إحضار إناء ثم نضع به النشا والأرز ثم الماء ثم يتم وضع الأناء على نار متوسطة.
- ثم نستمر في تقليب المكونات السابقة حتى يتشرب الأرز الماء.
- يتم إحضار ماء الورد ثم يتم اضافتهم على الأرز ونخلطهم جيدا.
- ثم يتم حفظ الكريم في علبة ونضعها بالثلاجة.
طريقة الاستخدام
تعتبر طريقة استخدام كريم التبييض الياباني من أهم الخطوات للحصول على نتيجة فورية وهى كالآتي:-
- يتم غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الاتربة الملتصقة بالبشرة.
- ثم نقوم بمسح الوجه بمنشفة ناعمة.
- يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي وتدليكهم باستخدام فرشاة.
- ثم نترك الكريم لمدة ساعة حتى يجف.
- يتم غسل الوجه بالماء البارد لغلق مسام البشرة.
- ثم نكرر العملية مرتين باليوم ولمدة أسبوعين.
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