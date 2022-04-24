اصبغي شعرك اللون الزيتوني بألوان الطعام في العيد بمواد طبيعية

مع حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ودخول أيامه العطرة علينا وإقتراب موسم العيد تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق لتلوين الشعر ولكن بألوان وطرق طبيعية وتكون في نفس الوقت غير ضارة بصحة الشعر وتعطي نفس ألوان الصبغات الكيماوية التي تهلك شعرك.

ولكن هناك بعض ألوان قد تصعب الحصول عليها مثل الصبغات الكيميائية وتكون الفتيات مجبرين على اللجوء إلى الصبغات الكميائية للحصول على اللون الذي يرغبون به ومن هذه الألوان اللون الزيتوني، ولكن اليوم سوف أقدم لكي طريقة لتلوين شعرك باللون الزيتوني بكل سهولة وبإحترافية كمراكز التجميل ويعطيكي نتيجة أفضل من الصبغات الكيميائية وبمكونات متوفرة في منزلك وبسيطة وغير مكلفة وأمنة على الشعر.

مكونات تلوين الشعر باللون الزيتوني بإستخدام ألوان الطعام:

لون طعام أخضر بودر.

لون طعام أزرق بودر.

لون طعام أحمر بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

ربع كوب من الماء.

طريقة تلوين الشعر باللون الزيتوني بإستخدام ألوان الطعام: