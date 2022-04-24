أجمل صبغة الشعر الطبيعية والصحية وبالمنزل لأجمل إطلالة لك بطريقة سهلة وأفضل من مراكز التجميل

صبغ الشعر من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة والذي يظهر جمال المرأة حيث يعتبر الشعر زينة جمال المرأة والوجه، وهي محببه لدي جميع السيدات والفتيات بشكل كبير والذي يقدم اجمل إطلالة لك سيدتي، كما أن صبغ الشعر يجب أن يكون ملائم للون البشرة وذلك لإظهار جمال الوجه والمرأة بشكل مناسب، ولذلك فان العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن الصبغات الكيميائية الضارة والتي يتم عملها في جميع مراكز التجميل والعناية بالشعر، والتي تعتبر من أخطر المستحضرات الضارة جداً بصحة الشعر وسلامة الجسم بشكل عام، ولذلك فإننا دائما ما ننصح بضرورة عدم استخدام مثل تلك المواد الضارة علي الرغم من أن تلك المواد تعطينا نتائج جيدة في لون الشعر، إلا أنها غاية في الخطورة على صحة وسلامة جميع السيدات والفتيات بشكل عام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أقوي وأجمل صبغة الشعر الطبيعية.

طريقة عمل صبغة الشعر أصفر اللون ومكوناتها

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من البابونج المجفف.

لتر ماء مغلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بوضع خمسة ملاعق كبيرة من البابونج في وعاء، ونضع عليه لتر من الماء ونتركه يغلي على النار، ثم يصفى جيدا.

نتركه حتى يبرد، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ندلك هذه الخلطة على الشعر جيدا حتى نضمن دخول الخلطة في بصيلات الشعر.

نترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الرأس جيدا.

اجلسي في الشمس لمدة نصف ساعة فقط.

قومي بعد ذلك بغسل الشعر جيدا، تستغرق هذه العملية عدة أيام للحصول على نتيجة هائلة.

طريقة صبغ الشعر باللون أحمر ومكوناته

المكونات

نصف كوب من الكريديه المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير