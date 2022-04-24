اصنعي بنفسك سيروم طبيعي في منزلك لتحفيز الكولاجين في البشرة

عمل سيروم طبيعي للبشرة، تحتاج كل بشرة بغض النظر عن نوعها إلى الترطيب القوي والمستمر، من أجل الحفاظ على صحة وجمال ونضارة البشرة، ويعد السيروم من أقوى المستحضرات التجميلية التي يساعد على تجديد البشرة وترطيبها والحفاظ عليها مشرقة ونضرة، وذلك من خلال دور السيروم في خلق طبقة عازلة على البشرة، يحميها من جميع العوامل البيئية الضارة، وإخفاء ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ومن خلال هذا النص التالي سوف نتعرف معكم على طريقة عمل سيروم طبيعي يحتوي على مكونات طبيعية تناسب جميع أنواع البشرة.

عمل سيروم طبيعي للبشرة

سيروم البشرة واحد من أهم المنتجات للعناية بصحة الجلد والحفاظ عليه رطب وناعم مما يشع جمالا ونضارة، حيث يحمي السيروم البشرة من التعب والإرهاق والبهتان والشحوب الذي يفقد من إبراز جمالها، كما أنه يساهم في علاج حب الشباب والهالات السوداء والمسامات الواسعة، هذا فضلا عن أهميته التي لابد أن لا تنسى في زيادة ترطيب البشرة وتحسين أنسجتها، والعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة تصبغات الجلد عنها، ومن خلال الخطوات التالية افضل وأسهل طريقة عمل سيروم طبيعي لكافة أنواع البشرة.

مكونات السيروم

أربعة ملاعق كبيرة من زيت نواة المشمش.

ثماني قطرات من زيت اللافندر.

مقدار ثماني قطرات من زيت اللبان.

طريقة تحضير السيروم

إعداد وعاء صغير الحجم يدمج فيه كافة الزيوت السابقة مع بعضها جيداً.

تحضير زجاجة نظيفة ويوضع فيه مزيج الزيوت، ثم ترج الزجاجة جيدا.

كل يوم في الصباح الباكر يتم رش القليل من هذا السيروم الطبيعي على بشرة نظيفة.

تدليك البشرة بالسيروم جيداً بحركة دائرية لكي يتغلغل بين أنسجة وخلايا الجلد.

ترك السيروم على البشرة لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر والغسول.

سيروم أخر للبشرة

كمية متساوية من زيت الزيتون، وزيت الصويا، زيت الأفوكادو، زيت اللوز، زيت الجوجوبا، زيت جنين القمح.

طريقة التحضير: