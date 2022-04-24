أفضل طريقة لصبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة باللون البني.. بديل التاتو

صبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة بدلاً من الصبغات التي تسبب الكثير من الأضرار بالحواجب بعد ذلك، ومن المعروف أن الحواجب من أهم الأشياء التي تهتم بها كل فتاة، نظراً لأنها تبرز جمال الوجه وتجعله أكثر جاذبية، حيث تعاني عدد كبير من الفتيات من فراغات تؤثر على شكل الحواجب وتجعلهم يقيمون بوضع أقلام الحواجب أو الصبغات، وفي هذا السياق تجد أن القرنفل من النباتات التي لها الكثير من الفوائد ويدخل في الكثير من الوصفات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة.

صبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة

تبحث كل فتاة عن طريقة لصبغ حواجبها طبيعياً دون مواد كيميائية، ودون الذهاب لصالون التجميل ودفع أسعار باهظة، لذلك يمكنك معرفة طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة من خلال الآتي فعليكم اتباعها بكل بساطه حيث أنها تحضر بطريقة سهلة وبسيطة وفعالة وأمنة على البشرة وتعطي نتيجة مرضية للشخص من أول استخدام.

المكونات

2 معلقة من القهوة.

1 ملعقة من الكاكاو الخام.

زيت الزيتون أو زيت السمسم.

عسل.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير صبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة من خلال الآتي:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به معلقين من القهوة مع ملعقة من الكاكاو الخام، ونستمر في التقليب جيداً.

كنا من الممكن وضع المزيد من الكاكاو للحصول على حواجب أغمق.

يضاف بعد ذلك زيت الزيتون أو زيت السمسم، ونقلبهم جيداً مرة أخرى.

أضيف بعد ذلك العسل على الخليط ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع الخليط على الحواجب لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

يتم غسل الحواجب بعد ذلك جيداً بالماء للتخلص من الخليط تماماً.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل

المكونات

4 حبات قرنفل.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يمكنك صبغ الحواجب بالقرنفل من خلال الآتي: