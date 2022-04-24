نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الخميرة المنزلية لتبييض وتسمين البشرة ونفخ الخدود بشكل طبيعي وفعال وبدون أضرار في المقال التالي
تعاني العديد من الفتيات من نحافة الوجه وبروز العظام التي تتواجد في الوجه، حيث يلجأون البعض من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الفيلر والبوتكس اللذان يعملان على نفخ الوجه بطريقة سحرية ومذهلة حيث يتم هذا النفخ عن طريق الحقن التي يتم أخذها في الوجه وتسبب بمرور الزمن العديد من الأمراض التي تنتج نتيجة لأخذها وهي السرطانات وحب الشباب التي تتكون داخل الجلد وكذلك ترهل الجلد وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التي يعاني منها الكثير من الفتيات.
وعلينا بتجنب كل هذه الإستخدامات الضارة وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تسمين الوجه بشكل طبيعي وسحري بدون ترك أي آثار جانبية وبدون ترك أي آثار للجلد، وتوجد هناك العديد من الوصفات المستخدمة في تسمين الوجه ويعتقدون أنها لها نتائج فعالة ولكن في الحقيقة أن كل هذه الوصفات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل غير صحية للبشرة وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تسمين الوجه بشكل طبيعي.
مكونات عمل وصفة الخميرة والنخالة لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقتان كبيرتان من النخالة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.
طريقة عمل وصفة الخميرة والنخالة لتمسين الوجه ونفخ الخدود
- قومي بتنظيف وجهك جيدا بالماء الفاتر وبالغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد ذلك قومي بتحضير هذه الوصفة السحرية وهي تحضير طبق متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة مع ملعقتان كبيرتان من النخالة وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من الزبادي وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس وتتمكنين من الحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك قومي بوضع هذا الكريم على بشرتك وفي منطقة الخدود وأتركي هذه الوصفة على بشرتك حتى تجف تماما.
- بعد جفاف هذه البشرة قومي بتقشيرها ثم عليكي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تحصلين على بشرة نظيفة، بعد ذلك قومي بتكرار هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة أيام تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها.
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