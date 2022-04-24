مكياج البشرة السمراء للمحجبات ازاي تتعاملي باحترافية بأقل الإمكانيات

مكياج البشرة السمراء للمحجبات ، المعلومة التي يجب على جميع النساء معرفتها والتأكد منها 100%، أن الغرض من استخدام المكياج هو إبراز جمال الوجه، وأن يظهر بدون عيوب أو شوائب، وليس لتغيير شكل الوجه تمامًا لتظهر المرأة كامرأة أخرى، وخبراء التجميل دومًا يعتمدون شكل المكياج على لون الشعر، وإذا كانت المرأة محجبة سيتم اعتماد لون وشكل المكياج بلون الملابس والحجاب الذي ترتديه، واليوم قررنا أن نساعدك سيدتي في خطوات تطبيق مكياج البشرة السمراء للمحجبات خلال دقائق.

مكياج البشرة السمراء للمحجبات

صاحبة البشرة السمراء يجب أن تعلم ما هي الألوان التي تتناسب مع لون بشرتها، وإذا كنتِ تتمتعي ببشرة سمراء، وتريدين الظهور ببشرة رائعة الجمال، وبمكياج يتناسب مع لون بشرتك، يجب أن تتعلمين ما هي الأساسيات التي على أساسها ستحصلين على إطلالة ولا أورع بتوقيع مثل المحترفين:-

استخدمي كريم الأساس الفاتح يضيف للبشرة توهج طبيعي، ولكن احرصي على ألا يكون فاتح بشكل مبالغ فيه.

اختاري درجة اللون الخوخي أو اللون البني الفاتح لأحمر الخدود بدلًا من اعتماد اللون الوردي.

للحصول على مكياج كثيف، يمكنك تطبيق تجربة تقنية الكونتور، والذي يتم عن طريق تطبيق البرونز على منطقة الجبهة، الخدود، الذقن، الأنف، والذي سيضيف للبشرة توهج وإشراق لا مثيل له.

اختاري الألوان الداكنة لأحمر الشفاه مثل اللون الأحمر الداكن بورجوندي، العنابي، البرتقالي، والفوشي، الخوخي، الوردي الغجري.

أما مكياج العيون لصاحبة البشرة السمراء يجب اختيار ألوان دافئة ومناسبة مثل اللون البرونزي، الذهبي، النحاسي، البني، للحصول على مكياج عيون دخاني.

مكياج خفيف للبشرة السمراء

يمكنك سيدتي الحصول على بشرة سمراء جميلة بمظهر ناعم يجذب لكِ الأنظار من الوهلة الأولى بتطبيق بعض الخطوات، هي خلاصة نصائح خبراء التجميل في تطبيق خطوات مكياج خفيف للبشرة السمراء:-