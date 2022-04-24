نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر في البيت ألوان 2022 الجديدة بمواد طبيعية بدون كيماويات بمواد مفيدة للشعر في المقال التالي
طريقة صبغة الشعر في المنزل من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من السيدات بدلًا من أن يتم التوجه إلى صالات التجميل والاعتماد على الصبغات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المضرة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة بأفضل المواد الطبيعية التي يتم تحضير الصبغة بها بكل سهولة في المنزل.
طريقة صبغة الشعر
إذا كنتٍ ترغبين في صبغ شعرك بمواد طبيعة في المنزل والحصول على أفضل النتائج فتتبعي معنا في السطور الآتية أبرز المواد التي يعتمد عليها في صبغ الشعر
عصير الجزر لصبغ الشعر
يعتبر عصير الجزر من إحدى الطرق التي تساعدكم في الحصول على شعر لونه برتقالي مائل إلى اللون الأحمر وإليكم الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على ذلك اللون.
طريقة صبغ الشعر بالجزر
- يتم خلط عصير الجزر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- يتم وضع الخليط على الشعر.
- بعد ذلك يتم لف الشعر بكيس من البلاستيك ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل.
- يتم غسل الشعر بخل التفاح ويتم تكرار تلك الطريقة في اليوم التالي في حالة إذا لم يكن اللون قوي بشكل كافي.
عصير البنجر لصبغ الشعر
في حالة الرغبة في الحصول على لون أحمر عميق مع درجات أكثر برودة فيمكنك الآن الاعتماد على عصير البنجر بدلًا من عصير الجزر وتعتبر تلك الطريقة من أشهر الطرق التي تساعد يعتمد عليها في صبغ الشعر وتقدم نتائج فعالة.
طريقة صبغ الشعر بالبنجر
- يتم خلط عصير البنجر مع كمية قليلة من زيت نفل.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر بكمية وفيرة للغاية ثم يتم لف الشعر بكيس من البلاستيك.
- يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة قبل أن يتم غسله.
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