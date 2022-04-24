وداعاً للكرش.. مشروب التخسيس السريع وانقص 7 كيلو من وزنك بدون حرمان لن تصدق النتيجة

مشروب التخسيس السريع، لجسم رشيق يبحث عنه الكثير من الناس، حيث أنه يكون صحي ومظهره رائع وجميل، وهذه ليست رغبة السيدات فقط بل هي رغبة الرجال أيضاً، ومن أصعب المناطق التي تفقد الدهون هي منطقة البطن والأرداف، حيث أنهما يحتاجان لوصفة أو مشروب للتخسيس السريع، لأن هذان المنطقتان يحدث فيهما حرق للدهون بصعوبة بالغة، والكثير من الناس لا يحبون مظهرهم بأرداف وبطن بارزة وسمينة، ويتجه العديد من الناس إلى الطرق والوصفات حتى يتخلصون من هذه المشكلة.

مشروب التخسيس السريع

هناك طرق كثيرة للتخسيس، ولكن بعضها تظهر نتيجته في أسرع وقت، ويعتبر المشروب الأخضر هو أحد الوسائل التي يلجأ إليها الأشخاص الذين يريدون أن يفقدوا جزء من وزنهم.

كما أن له فوائد عديدة لأن جميع مكوناته طبيعية، والاستمرار على هذا المشروب سيجعلك تفقد وزنك بسهولة، وخصوصاً منطقة البطن والأرداف.

مشروب للتخسيس سريع المفعول

خيارة.

بعض من أوراق البقدونس.

كوب ماء.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

طريقة تحضيره

ضع كل المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي.

ضع هذا المشروب في الكوب.

يجب أن تستمر على تناول هذا المشروب كل يوم قبل أن تنام حتى ترى أنه أحدث تغيير، وستلاحظ ذلك في أقرب وقت.

نصائح هامة للتخلص من الكرش وتخسيس البطن

اشرب مياه بكميات كبيرة على فترات، أو بما يعادل 3 لتر كل يوم، لأن الماء يذيب الدهون، ويساعد الجسم في التخلص من السموم.

ابتعد عن الطعام الذي يحتوي على دهون أو زيوت، لأن الأكل المشوي والمسلوق أفضل بكثير من الأكل الذي يتم تحميره.

لا تكثر من أكل الكربوهيدرات ” الأرز والمكرونة”.

لا تنام بعد الأكل مباشرة.

أكثر من أكل الخضراوات لأنها مفيدة للجسم وتعطي إحساس بالشبع.

ممارسة الرياضة بانتظام، كالمشي ساعة كل يوم.

لا تكثر من السكر، أو استبدله بسكر الدايت.

مشروبات على الريق تساعد في فقدان الوزن

الماء: يعتبر الماء مساعد أساسي في خسران الوزن.

خل التفاح: سيساعدك في التخلص من الدهون.

مشروب الكمون: مشروب مفيد جداً للجسم، ويعمل على خفض الكوليسترول.

شاي الزنجبيل: كوب واحد يومياً ستشعر بالفرق.

الشاي الأخضر: أكثر المشروبات شهرة لفقدان الوزن.

عصير الخضار: مشروب مفيد جداً، سيجعلك تشعر بالشبع، ويساعدك في فقدان الوزن.

الصحة تاج فوق رأسك، حافظ عليها، ولا تهملها، لأن الإكثار من الأكل لن يجعلك سعيداً، وبدلا من أن تأكل وتجعل جسمك مليء بالدهون، ثم تبحث عن مشروب التخسيس السريع، فالأفضل أن تأكل ما يكفيك فقط.