أحلى من أوريو.. بسكويت الشيكولاتة اللذيذ والطعم حكاية بمقادير مظبوطة 100% أحلى من الجاهز

يتساءل الكثير من السيدات في هذا الوقت من كل عام على طريقة تحضير كعك العيد بكافة أشكاله وأنواعه، لذلك يتم البحث عن طريقة تحضير بسكويت الشيكولاتة الذي لابد من تحضيره لأنه له مذاق لذيذ ومفضل بشكل كبير عند الأطفال، ويمكن تحضيره بكل سهولة من خلال خطوات سهلة وبسيطة يتم تناولها من خلال هذا المقال.

بسكويت الشيكولاتة

لا يحتاج إلى وقت طويل في تحضيره ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات أيضًا فهو غير مكلف على الإطلاق ويتم تحضيره كالآتي

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الزبدة.

كوب واحد من السكر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شيكولاتة خام مذابة.

طريقة عمل البسكويت

في البداية يتم إحضار المضرب الكهربائي ويتم وضع الزبدة والسكر والبيض والفانيليا والشيكولاتة المذابة ويتم ضربهم جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم إحضار وعاء ويتم وضع الدقيق والبيكنج بودر فيه ويتم تقليبهم أيضًا.

يتم وضع الخليط السائل إلى الخليط الجاف ويتم عجنهم جيدًا.

يتم وضع العجينة في الثلاجة مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتماسك.

ثم يتم إخراج العجينة من الثلاجة ونفردها ويتم تشكيل العجينة على حسب الرغبة، ومن الممكن استخدام القوالب الجاهزة التي يوجد منها أشكال خاصة بالأطفال.

كما يتم إحضار صينية فرن ويتم وضع البسكويت فيها.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل إدخال البسكويت الفرن بحوالي عشرة دقائق حتى يصبح ساخنًا.

يتم إدخال الصينية الفرن حوالي ربع ساعة حتى ينضج البسكويت.

كما يتم إخراج الصينية من الفرن ويترك حتى يبرد.

من الممكن تحضير كريمة الشيكولاتة لكي يتم لصق البسكويت ليعطي طعم لذيذ وشهي ومفضل للأطفال.

هكذا يكون البسكويت جاهز للتقديم مع القهوة أو الكاكاو أو الشاي.

في نهاية مقال بسكويت الشيكولاتة ذكرنا المكونات التي لا بد من توافرها في التحضير، وذكرنا الخطوات التي يتم اتباعها في تحضير البسكويت والتي لا بد من اتباعها بشكل دقيق للحصول على أشهى مذاق للبسكويت وأفضل من الذي يباع في المحلات.