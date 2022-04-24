ماتشيليش هم.. كيفية إصلاح عجينة الكعك وفرحي أسرتك في العيد مستحيل يبوظ منك بعد الآن

الكعك هو نوع من المخبوزات التي يتم صنعها في المناسبات السعيدة، مثل: الأعياد، والأفراح ولكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأخطاء لعجينة الكعك، وليس كل السيدات يعلمون كيفية إصلاح عجينة الكعك، وعلى كل سيدة أولاً معرفة أين تقع المشكلة حتى تستطيع إصلاحها وتجنب حدوثها في المرة القادمة.

كيفية إصلاح عجينة الكعك

إذا وجدتي أن عجينة الكعك لا تريد أن ترتفع، لا تيأسي لدينا الحل، فمن الممكن أن يكون السبب هو أن الخميرة الخاصة بالكعك تريد الدفء.

قومي بملء صينية بالماء الساخن وضعيها في الفرن، وضعي إناء العجين بها، ولكن بحرص حتى لا يتخلل الماء للعجين.

ثم أغلقي الفرن لكي تخمر العجينة، أما إذا أردت استخدام الميكرويف فضعي مع إناء العجين كوب ماء.

إذا وجدتي العجينة كما هي، ولم يحدث لها ارتفاع بعد ساعة، ضعي ملعقة خميرة في ماء دافئ ورشة سكر، واتركيهم 10 دقائق

ثم ضعي هذا الخليط على العجينة، وزودي بعض من الدقيق، حتى تحصلين على عجينة مناسبة.

إذا وجدتي أن العجينة ارتفعت فهذا يدل على أن الخميرة الأولى كان بها مشكلة، فاحرصي ولا تكرري هذا الخطأ، واختبري الخميرة قبل وضعها.

كيفية إصلاح الكعك المحروق

إذا حدث ووجدت أن الكعك الذي تصنعينه حدث به مشكلة كالحرق، فلا تحزني، وتسرعي برمي هذا الكعك المكلف للطيور، هناك بعض الحلول للكعكة المحروقة: أولاً سيظهر لكِ رائحة الحرق، وحينها تسرعين لإخراج الكعك منها، ستجدينه محروق من بعض أجزائه، حاولي أن تزيلي هذا الجزء باستخدام المصفاة المعدن، ومن المؤكد أنه سيكون من الجوانب والقاعدة، وزيني مكان القطع بالكريمة أو المربى أي شيء آخر، وإذا وجدتي أن الحرق في الكعكة بشكل كبير فلن تستطيعي فعل ذلك، سيصبح طعمها غير مستحب.

كيفية إصلاح الكعكة الهابطة

سبب حدوث هذه المشكلة أن الكعكة لم يتم خبزها جيداً وكانت تحتاج لوقت كافي، أو بعض الأسباب الأخرى، لا تنسي أن تختبري الكعك لكي تعلمين إذا كان استوى أم يحتاج لوقت أكبر.

قومي بإزالة الجزء الهابط وستتحول معك الكعكة الهابطة إلى كعكة حلقية.

قدميها بعد التزيين وستحصلين على طعم رائع، أو قطعيها قطع مناسبة وأضيفي لها الصوص والكريمة.

أغلب المعجنات التي تصنعها السيدات في المنزل يحدث لها مشاكل ولا تعلم ماذا يمكن أن تفعل، ومن هذه المعجنات الكعك، وقد يحدث أن يصيب العجين بعض المشاكل، ويجب أن تعرف السيدة ماذا تفعل وكيفية إصلاح عجينة الكعك.