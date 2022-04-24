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البيتي فور يعتبر من الحلويات المفضلة لدي جميع الأشخاص، لا أحد يختلف عليه سواء كبار أو صغار، لأنه يتميز بمذاق الشهي الذي له رونق خاص ورائحة جذابة، ويمكن تحضيره بكل سهولة وإضافة بعض الشكولاتة إليه، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البيتي فور في عيد الفطر. طريقة عمل البيتي فور في عيد الفطر المقادير كوبان كبيران من الدقيق.

ملعقة من الفانيلا.

ربع ملعقة كبيرة قشر برتقال مبشور.

١٠٠ جرام سكر بودرة.

كأس كبير من الزبدة الطرية.

بيضتان كبيرتان. طريقة التحضير اخفقي بشر البرتقال مع الفانيلا، وحبات البيض جيدا بالخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم مقدار الزبدة إليهم واستمري في الخفق لمدة ٨ دقائق، حتى تتجانس المكونات. ضيفي البيكنج باودر والدقيق بكل هدوء فوق خليط بشر البرتقال، ثم استمري في خفق المكونات، حتى يصبح لديك عجينة متماسكة. ضعي العجينة في وعاء وضعي فوقها ورق حراري لتغطيتها، ثم اتركيها جانبا لمدة ٣٠ دقيقة. قومي بتشكيل عجينة البيتي فور إلى أصابع متوسطة الحجم، ثم وزعيها في القوالب، ثم ضعيهم في فرن ساخن، ثم اتركيه حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. زيني البيتي فور بالشكولاتة والفستق، حتى يصبح البيتي فور جاهز للتقديم. طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة المقادير ١٠٠٠ كجم من الدقيق.

١٢ ملعقة صغيرة من الكاكاو.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كيلو من الزبدة الطرية.

كأسان كبيران من السكر المطحون.

١/٢ ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كأس كبير حبيبات شكولاتة.

ربع كيلو شكولاتة حليب. طريقة التحضير ضعي حبات البيض في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليه مقدار الزبدة واخفقيهم مع بعض بالمضرب اليدوي جيدا، حتى يصبح الخليط لزج وكريمي. اسكبي الدقيق والبيكنج باودر، والملح، والكاكاو، والسكر، والفانيلا فوق خليط البيض تدريجيا، ثم امزجي المكونات بالمضرب اليدوي، حتى تتكون لديك عجينة لينة. قومي بتشكيل عجينة البيتي فور حسب الرغبة، ثم رضيعا فوق الصواني، ثم ضعيها داخل فرن ساخن، ثم اتركيه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. زيني البيتي فور بالشكولاتة بعد إذابتها، حتى يصبح البيتي فور جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتفور بكل سهولة وبخطوات سهلة - ثقفني

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