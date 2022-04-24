3 مكونات طبيعية رهيبة للقضاء على قشرة الشعر نهائيا اجعليها روتين دائم لشعرك

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القضاء على قشرة الشعر بمكونين سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر هذه القشرة من المشاكل الذي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء من المرأة أو الرجل، ومنها أيضاً تساقط الشعر الذي تسبب حرج كبير للأشخاص لتشويه شكل الملابس، لذلك تم العثور على الكثير من الوصفات للتخلص من القشرة بشكل نهائي.
زيت جوز الهند للتخلص من قشرة الشعر
تعتبر هذه الطريقة من الطرق المشهورة للغاية، للتخلص من القشرة الموجودة في فروة الرأس، فيجب اتباع تلك الخطوات التالية:
- يتم وضع زيت جوز الهند على الشعر وأيضاً فروة الرأس.
- بعد ذلك يجب تركه على الشعر مع ارتداء غطاء مخصص الرأس ويترك على الشعر لفترة لا تتراوح عن ساعتين.
- بعد ذلك غسل الشعر بطريقة جيدة بالشامبو والماء.
- ويوجد طريقة أخرى من الممكن اتباعها عن طريق مزج الزيت مع الماء الدافئ.
- ويتم وضع أحد الزيوت العطرية ويتم استعماله في غسل الشعر بطريقة متكررة لكي يتم القضاء على القشرة.
البيكنج صودا للتخلص من قشرة الشعر
تعد هذه الوصفة من ضمن الوصفات للقضاء على القشرة بشكل نهائي، ولكن يجب اتباع الخطوات كالاتي:
- يتم مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ بعد ذلك وضع قطرات من زيت الروزماري.
- بعد ذلك وضع أحد أنواع الزيوت العطرية، ثم وضع المقادير في زجاجة وترج المقادير بشكل جيد.
- يستعمل المزيج لغسل الشعر وهذا يكون بديل من الشامبو، وسوف تلاحظ نتائج ممتازة للقضاء على القشرة الموجودة في فروة الرأس.
التخلص من قشرة الشعر بالخل
يوجد الكثير من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على أفضل نتائج، ومن أبرز تلك الخطوات كالاتي:
- مزج نصف كوب من الخل الأبيض بعد ذلك وضع نصف كوب من الماء الدافئ.
- بعد ذلك إضافة نصف كوب من خل التفاح ثم تحريك جميع المقادير بشكل جيد.
- يجب دلك فروة الرأس بالمقادير وتجنبها لمدة ربع ساعة.
- في النهاية غسل الشعر بطريقة جيدة ثم بالماء الفاتر.
- ويعتبر الخل من المقادير الرائعة التي تساهم على القضاء على القشرة في فترة زمنية قصيرة.
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