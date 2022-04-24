لبشرة صافية كالحرير.. لبان الذكر مع الزبادي للوجه تفتيح 4 درجات ونضارة رهيبة وتخلصي من التجاعيد

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة إعداد ماسك لبان الذكر مع الزبادي للوجه الذي يمد البشرة بالعديد من العناصر أهمها الكولاجين الذي يساهم في إعادة الحيوية والإشراق للبشرة لذا تلجأ النساء إلى هذه الوصفة السحرية التي تلعب دور كبير في التخلص من العديد من مشاكل البشرة المزعجة بدلًا من استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل باهظة التكلفة.

لبان الذكر مع الزبادي للوجه

يعد إحدى الوصفات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة باعتباره بديل طبيعي للكولاجين، يمكن تطبيق هذه الوصفة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

ملعقة واحدة من لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتان من الترمس المطحون.

الطريقة

يوضع مقدار لبان الذكر، الزبادي والترمس المطحون في وعاء.

تخلط المكونات جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

ينصح الكثيرون بضرورة تطبيق الماسك على بشرة نظيفة وذلك للحصول على النتيجة المرجوة.

يوزع الماسك على الوجه بالكامل ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل.

يغسل الوجه بالماء جيدًا، ينصح الخبراء بضرورة استخدامه بشكل يومي للحصول على بشرة صافية كالحرير.

فوائده للبشرة

تعددت فوائد كل من لبان الذكر والزبادي للبشرة فيما يلي توضيح ذلك:

يحتوي لبان الذكر على العديد من المواد الطبيعية التي تلعب دور كبير في تفتيح البشرة بفعالية وأمان وأهمها مادة الكولاجين الطبيعية التي تعوض النقص الشديد في كولاجين الجسم.

يساهم في التخلص من بقايا الجلد الميت ويجدد خلايا البشرة.

يحد من مشكلة التصبغات الجلدية الناتجة عن التعرض للشمس لفترات طويلة، يعالج الاسمرار حول الفم.

يعمل الزبادي على ترطيب البشرة والتخلص من حب الشباب إضافة إلى قدرته على علاج الالتهابات الجلدية.

أكد الكثيرون فعاليته في تفتيح المناطق الداكنة.

يعيد الحيوية والنضارة للبشرة ويوحد لونها كما يساعد في التخلص من آثار حب الشباب.

في نهاية مقال لبان الذكر مع الزبادي للوجه حيث تم التعرف على طريقة إعداد ماسك رائع من هذه المكونات الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر التي تعيد الحيوية والنضارة للبشرة، مع عرض فوائد هذا الماسك المذهل الذي يفضل الكثيرون استخدامه.