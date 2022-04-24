قبل العيد.. صبغ الشعر بني فاتح بدون صبغة واحصلي على لون قوي وساحر لنتيجة ستذهلك

تسعى أغلب الفتيات والسيدات إلى صبغ الشعر للحصول على مظهر جمالي مختلف كما يقوم البعض بتغطية الشعر الأبيض بالصبغة، ولكن خوفاً من تلف الشعر من مكونات الصبغة فتبحث السيدات والفتيات عن طريقة صبغ الشعر بني فاتح بدون صبغة، وبوصفة طبيعية تتوفر مكوناتها في منزلك، وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال السطور القادمة حيث تعمل على إضفاء اللون البني على الشعر دون تعرضه للتلف أو الهلاك.

صبغ الشعر بني فاتح بدون صبغة

يمكنك عمل صبغة باللون البني الفاتح في منزلك بطريقة آمنة على الشعر، وذلك بأسرع وقت.

صبغ الشعر بالشاي والزنجبيل

يمكنك إستخدام الشاي والزنجبيل في إضفاء اللون البني الفاتح بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود.

ملعقتين كبيرتين من القهوة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

2 كوب كبير من الماء.

الطريقة

في وعاء على النار قومي بوضع الشاي والقهوة مع الماء حتى تمام الغليان.

قومي بوضع الزنجبيل مع التقليب.

اتركي الخليط يبرد تماماً.

ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين كاملتين من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك بواسطة قبعة الاستحمام.

قومي بغسل شعرك جيداً حتى تجدين الماء صافي.

مشطي شعرك بواسطة مشط خشبي.

ضعي كمية من زيت الزيتون على شعرك.

كرري الوصفة حتى تحصلي على اللون المناسب.

صبغ الشعر بالكاكاو

يعد الكاكاو من المواد التي تعطي اللون البني، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام بدون سكر.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

علبة صغيرة من الأكسجين.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

الطريقة

أحضري وعاء خاص بالخلطات.

ضعي الكاكاو والنسكافيه والكركم مع التقليب حتى يمتزجوا سوياً.

قومي بخلط زيت السمسم وزيت الزيتون، وقومي بوضعهم على الخليط مع التقليب حتى تحصلي ع قوام كريمي بدون كتل.

قومي بوضع زجاجة الأكسجين مع التقليب.

قسمي شعرك إلى أربع أقسام.

قومي بتطبيق الخليط على كل قسم من الجذور حتى الأطراف مع التمشيط.

قومي بتطبيق الخليط على باقي الشعر بالتساوي.

إتركي شعرك لمدة ساعة كاملة.

إغسلي شعرك بالماء والشامبو حتى تتخلصي من بقايا الخليط بالكامل.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح عدة طرق لعمل صبغ الشعر بني فاتح بدون صبغة بمكونات صحية متوفرة في المنزل طبيعية تعمل على تغذية الشعر، وهي صبغ الشعر بالشاي والزنجبيل، وأيضاً طريقة صبغ الشعر بالكاكاو في أسرع وقت، وبطريقة سهلة آمنة على بصيلات الشعر.