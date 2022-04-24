نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا لازالة شعر الوجه بدون الم في دقائق وماسك النشا والخل للتخلص من الرؤوس السوداء من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم القناع لإزالة شعر الوجه الزائد ، والنشا يبقي الشعر بعيدًا عن سطح الجلد ، وبوضع القناع يمكن إضعاف بصيلات الشعر وتوسيعها ، مما يفيد في إزالة الشعر وإزالة الشعر منه. أثناء الاستخدام ، يعتبر الخل مكونًا حمضيًا يمنع أكسدة الجلد ، ويساعد على تبييض الرؤوس السوداء ويعيد الرؤوس السوداء إلى اللون المصفر ، وهذا القناع مناسب للبشرة الحساسة ، لكن يوصى بإجراء اختبار الحساسية قبل التقديم ، إذا كان لديك حساسية لا تفعل ذلك. استخدم مكوناتنا واستفد منها بماسك النشا والليمون لازالة شعر الوجه بسهولة وبسرعة

ماسك النشا لازالة شعر الوجه بدون الم في دقائق بسهولة

المكونات :

ملعقة واحدة من النشا الذرة كبيرة

ملعقة واحدة من الليمون اي نصف ليمونة

ملعقة من السكر الخشن كبيرة

كمية من الماء يكفي لعمل عجينة من الخليط لتفرد على البشرة

طريقة استخدام ماسك النشا لازالة شعر الوجه :

قومي بمزج المكونات التي تتكون من النشا والسكر والليمون والماء لتتكون معكي عجينة مناسبة لتفرد على البشرة لا تكون ثقيلة او خفيفة كالماء ثم قومي بفرد الماسك على بشرة نظيفة ويترك الماسك حتى يجف ، قومي بترطيب يديكي بالماء ثم قومي بازالة الماسك عن طريق فركه برفق من الوجه ، حتى ترين الشعر قد ازيل تماما ثم اغسلي وجهك وقومي بترطيبه ويكرر استخدام الماسك مرتان في الاسبوع

ماسك النشا والبيض لتبييض وتنظيف البشرة

بياض بيضة

ملعقتين من نشا الذرة

طريقة الاستخدام :

قومي بفصل صفار البيض عن بياض البيضة ثم قومي بااضافة معلقتين النشا ، وامزجي المكونات سويا حتى يكون خليط من العجين يفرد على البشرة ثم اتركي الماسك حتى ربع ساعة ثم قومي بغسل وجهك وترطيبه

ماسك النشا والخل للتخلص من الرؤوس السوداء

مكونات :

ملعقتين من النشا

ملعقة من الخل او اكثر حتى تتكون عجينة

طريقة الاستخدام :

قومي بمزج النشا مع الخل حتى تتكون عجينة معك سهلة الفرد على البشرة ثم ضعي ماسك النشا والخل واتركيه على البشرة حتى يجف الماسك ، ثم قومي بغسل البشرة بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق مسام البشرة ويكرر هذا الماسك مرتين أسبوعياً

فوائد النشا للبشرة