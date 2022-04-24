نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك العيد.. تفتيح البشرة بالزبادي وترطيب عميق ووداعاً للتجاعيد والهالات وآثار الحبوب لن تستغني عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة بالزبادي، يعد اهتمام المرأة ببشرتها من أساسيات الجمال لديها، لذلك تحرص الكثير من السيدات على العناية ببشرتها بمستحضرات تجميلية ومكونات طبيعية، ومكونات بسيطة بأقل تكلفة ومتواجدة في أي منزل، نتيجة تعرضها كل يوم لأشعة الشمس والأتربة العالقة في الجو التي تعمل على اسمرار البشرة

تفتيح البشرة بالزبادي

ماسك الزبادي والليمون له تأثير فعال في تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء وأثار الحبوب، ويساهم في ترطيب البشرة ويزيل الجلد الميت لأنه يدخل في تكوينه حمض اللاكتيك، فيما يلي مكوناته:

معلقة صغيرة من الليمون.

علبة زبادي.

1/2 حبة خيار.

شاش.

طريقة التحضير

نقطع الخيار ناعم ونضعه في شاش حتى نستخلص منه الماء.

يتم خلط عصير الليمون مع علبة الزبادي ونضيف إليه الماء الناتج من الخيار ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات معا.

يترك على الوجه هذا الخليط السابق بشكل دائري لمدة عشر دقائق.

نشطف الوجه بالماء.

ماسك الزبادي وقشور البرتقال

يشتمل هذا الماسك على مضادات الأكسدة التي لها تأثير فعال في تفتيح ونضارة البشرة.

المكونات

ملعقة من الزبادي

مقدار من قشور البرتقال المطحونة.

طريقة الاستعمال

نضيف قشور البرتقال مع معلقه الزبادي حتى تمتزج المكونات مع بعضها للحصول على قوام متماسك.

يتم توزيع الخليط السابق على البشرة بعد شطفها من الماء لمدة 20 دقيقة.

ننظف البشرة بالماء.

تفتيح البشرة بسرعة

بعد التعرف على تفتيح البشرة بالزبادي يمكن مزجه بالعسل للحصول على ماسك طبيعي، حيث يحتوي العسل على فوائد هامة للبشرة، فهو يعمل على ترطيب البشرة وعلاجها من آثار التصبغات والهالات السوداء التي تعاني منها البشرة، وينصح بعدم تكرار هذه الوصفة أكثر من مرتين على البشرة لأنها تؤدي إلى تهيجها.

المكونات

معلقة من الزبادي.

1/2ملعقة عسل.

طريقة التحضير

نضع ½ ملعقة عسل على الزبادي ويتم خلط المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

نوزع الخليط على الوجه بشكل دائري لمدة 15 دقيقة

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تفتيح البشرة بالزبادي حيث يعد مكون طبيعي يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والبثور وآثار الحبوب والندبات القديمة والهالات السوداء التي تعاني منها، نظرا لاحتوائه على كالسيوم ومعادن مفيدة للجسم والبشرة، حيث يتم مزجه بالعديد من المكونات الأخرى مثل الكركم أو العسل أو الليمون للحصول على ماسك طبيعي.